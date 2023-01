¡Mucho gusto!

Por Eduardo Barbosa Sáenz



Desde el pasado lunes que me contactaron para darme la grata noticia de colaborar en El Heraldo de Chihuahua, estuve dándole varias vueltas al tema a abordar en esta mi primera participación; pues era algo que esperaba y fue motivo de emoción y alegría.

El mismo día que escribí esta primera colaboración, también redacté la última en otro espacio de opinión en un medio de comunicación de la región centro-sur de Chihuahua, donde estuve por casi 15 años, empezando a los 24 años, en donde cada lunes compartía mis palabras e ideas.

Al final de todo me decidí por presentarme, para que las y los lectores de este prestigiado medio me conocieran y empezaran a familiarizarse con los temas que me apasionan, como: política, comunicación, emprendimiento y educación.

Por azares del destino, he estado en el tema de la comunicación efectiva y estratégica desde hace 20 años. Empecé con la comunicación efectiva en un movimiento internacional que en este momento tiene mucha presencia en Chihuahua, que es Toastmasters.

Posteriormente, por mi paso en el departamento de comunicación e imagen del Tecnológico de Monterrey, campus Chihuahua, de donde egresé de la Licenciatura en Relaciones Internacionales con especialidad en Administración Pública. Luego, realicé mi Maestría en Administración en Agronegocios, en la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

A la par de mi maestría incursioné en la parte editorial, con el espacio que ya comenté. En ese entonces, por casualidad, empecé a apoyar a distintos políticos con sus posturas, editoriales y discursos, acercándome a la formulación de estrategias en campañas políticas. Tiempo después, tuve la oportunidad de estar a la cabeza del departamento de Comunicación Social en Delicias y con el paso de tres años, de apoyar en mi municipio, Saucillo, como regidor.

Se me presentó la oferta de docencia en la Universidad Politécnica de Chihuahua (UPCh), actividad que desde que empecé mi maestría también inicié a nivel universitario. Tres años más tarde, me desempeñé como director de carrera en la misma universidad, etapa en la que me casé y tuve a mi primer hijo.

En este lapso llegué a formar parte de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua, por mi tiempo con colaboraciones de opinión en medios impresos, digitales y radiofónicos y en este entonces ya participaba como panelista en el programa virtual “En La Mesa”, que ahora conduzco, de forma quincenal, cada lunes por la noche, a través de Referente.mx.

En ya 10 años que llevo en la UPCh he tenido la oportunidad de involucrarme en temas de emprendimiento y planeación, a través de la incubación de empresas y mi participación en la Red Emprende Chihuahua.

Esto es un poco de lo que se encuentra en mi trayectoria, que comparto con ustedes, para que conozcan algo de mí y de lo que puedo aportar a través de mis colaboraciones posteriores.

Agradezco mucho este espacio, que aprovecharé y en el que aportaré de la mejor manera.

¡Estoy para ayudar!

