Muchos pensamientos... un sólo equipo| "A 57 años ya"

Por: Carlos González Fernández

“DESDE CUALQUIER ÁNGULO EN EL ENTORNO” trae a nuestra triste memoria los ingratos recuerdos del 23 de septiembre de 1965 en la localidad de Madera, Chih., que, precisamente un día después, El Heraldo de Chihuahua en su edición matutina, publicara a 8 columnas: LA GAVILLA DE ARTURO GÁMIZ EXTERMINADA. En intenso tiroteo murieron cinco soldados y ocho atacantes; 13 heridos, cuando a las 5:50 de la mañana fue sorprendida la Compañía del Primer Batallón y se entabló sangrienta lucha; fue un error de los guerrilleros, declaró el comandante de la Quinta Zona Militar; Arturo Gámiz y Pablo Gómez, entre las bajas; llegaron oficiales en cuatro aviones; enviados de la Procuraduría de la Nación para las investigaciones, se dijo que aquel grupo guerrillero del 23 de septiembre estaba en contra de los latifundios, pero también de las injusticias de las empresas madereras, las minas y el agro.

Los lamentables hechos, dado lo poco o mucho que hayamos leído o lo mínimo o máximo que sepamos de tales acontecimientos, las circunstancias derivaron por descontentos de la actuación de aquellas autoridades drásticas que exigían honradez sin demostrarla y que como ocurre a lo largo y ancho de nuestra historia, tras acciones y reacciones de cada transformación desde la Colonia, pasando por la Independencia, la Guerra de Reforma y la lucha contra el Imperialismo, las Leyes de Reforma y el ejército francés, la Revolución, previa, durante y posterior, la Guerra de los Cristeros, y aun los pregonados cimientos de la Cuarta Transformación (la 4te), siempre ha sido la “misma gata revolcada” y mayormente si se trata de nuestros representantes públicos, pocos señalados con una sola mano, izquierda o derecha, que son puramente dignos.

Justo es que reconozcamos a los caudillos (dicen que esa época ya finiquitó), y que ahora deberemos dar tributo honorable a pensadores e idealistas que dentro de los perfiles buenos sustentaron movimientos sustantivos para que dentro de los aciertos y desaciertos y entre los buenos y los malos (entre el bien y el mal), se edificara nuestra patria que con orgullo detentamos como la más altísima nacionalidad mexicana. Empero, la inmensa mayoría de los connacionales nos dejamos llevar por puras promesas porque nunca jamás se ha terminado con los “cochupos” y la corrupción (si la traemos tatuada); al fin y al cabo “el prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila” y que como siempre: “’haiga’ sido como ´haiga’ sido”: “ESTAMOS COMO ESTAMOS, PORQUE SOMOS COMO SOMOS” (Filósofo de Guémez), Y si no fuéramos como somos, no estaríamos como estamos.

