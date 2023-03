Mujer y medio ambiente

A propósito de que estamos en marzo, mes en que se conmemora la lucha de las mujeres por una sociedad más justa e igualitaria y en la que se tengan las mismas oportunidades y espacios de decisión, quiero compartir una breve reflexión con respecto del papel de la mujer y su relación con la sostenibilidad, ya que en la política ambiental de México, específicamente dentro de los 20 principios de política ambiental de nuestro país, que son los pilares y ejes rectores que deben conducir las cuestiones medio ambientales en México, se establece que “…Las mujeres cumplen una importante función en la protección, preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y en el desarrollo. Su completa participación es esencial para lograr el desarrollo sustentable…” Yo quisiera pensar que esto, más allá de representar un discurso de las legislaturas, tiene la intención de dejar claro que una sostenibilidad fuerte promueve y requiere de una justicia social e igualitaria, pero sobre todo, la intención de enfatizar la necesidad de contar con las condiciones para que las mujeres puedan desarrollar esta función de protección y conservación de los recursos naturales y su aprovechamiento.

Si revisamos los espacios que tienen que ver con las polìticas públicas y la toma de decisiones para la sostenibilidad, nos damos cuenta que hay muy pocas mujeres en ellos y que es un ambiente muy dominado por los hombres y con esto no quiero adjudicar la responsabilidad exclusivamente al sexo masculino, sino evidenciar la necesidad de la participación femenina, ya que somos las mujeres las que tenemos la capacidad de sensibilizar y reorientar la relación de la humanidad con respecto al medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales. Somos las mujeres quienes podemos desarrollar investigación con una visión más integradora de los elementos sociales, ambientales y económicos. Somos las mujeres quienes tenemos una vocación formadora y educadora, casi me atrevo a decir que por naturaleza, y en esa formación es donde puede hacerse presente el componente de la sostenibilidad y una relación mucho más armónica y de preservación con la naturaleza. Está claro que cualquier progreso científico y tecnológico sirve de poco o de nada si no viene acompañado de un progreso y justicia social, y es aquí donde la visión femenina puede y tiene mucho que aportar.

Es lamentable que en México y América Latina ser defensor de derechos humanos y ambientales te coloca en una posición muy vulnerable y de peligro, pues entre México, Brasil y Colombia, año con año, se disputan los tres primeros lugares de asesinatos a estos defensores y si a esto agregamos el componente de ser mujer, pues el riesgo y la vulnerabilidad se incrementan de manera exponencial.

Hoy en día la igualdad de género se hace presente en el papel y en el discurso, se hace presente cada 25 de mes cuando se iluminan los edificios públicos o cuando se porta algo de color naranja para evidenciar que se lucha por erradicar la violencia de cualquier tipo en contra de las mujeres; o cada 8 de marzo al recordar la lucha de muchas mujeres trabajadoras porque se les reconocieran sus derechos, incluso es hasta “requisito” al momento de crear leyes o cualquier otro instrumento normativo, se revisa que tenga un lenguaje inclusivo y/o con igualdad de género, pero esto es insuficiente, sólo es el comienzo y esto permite visibilizar la necesidad de la participación y el respeto a las mujeres, es urgente e imperante que esto se traduzca a los hechos, porque aún es letra muerta…. Seguiremos insistiendo en la necesidad de generar los mecanismos pero sobre todo la sensibilidad política y social para que esta letra muerta reciba un soplo de vida y podamos ver espacios mucho más igualitarios y de total respeto hacia todas las personas.