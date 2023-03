Por: Roberta Cortazar

Hoy hago recuento de las mujeres en mi vida. Mi madre, la que me trajo a este mundo y vive en mí, la que con todo lo que tuvo, me dio lo que pudo ¡La extraño!

Mis hermanas carnales que enriquecen mi vida con sus maneras de ser, las que me han ido enseñando sin planearlo, con las que comparto historia desde mi nacimiento.

Mis dos hijas, Roberta y Bárbara, pilares de amor y enseñanza constante, las que en una trayectoria de aciertos y desaciertos vivieron y viven mi maternidad, dos guerreras que me han inspirado a defender la dignidad femenina. Mi nieta amada, Julieta, la primera que me dio el título de abuela, con su llegada tuve la oportunidad de rectificar la maternidad y conocer un amor ideal. Mi nuera Rosalba, a la que definitivamente llamo mi “sí era” una nueva hija llena de cualidades. Mis amigas las de muchos años, ésas que estuvieron en mi niñez, mi adolescencia y siguen presentes hasta la fecha. Las que han ido llegando en diferentes etapas de mi vida y se han quedado, y esas otras que sólo tocaron una época y luego se diluyeron en masas lejanas, por aras del destino o diferencias abismales. Mis cuñadas More y Carmen, que se sumaron a mi existencia y han aportado cada cual algo que me ha hecho considerarlas hermanas.

Están en mi corazón las mujeres que me han ayudado en las labores del hogar y el cuidado de mis hijos, rostros que se me vienen coronados de agradecimiento. Martina la que todavía está y a la que considero hermana.

Están en mi trayecto otras mujeres que han tocado mi vida sin mí conocimiento o consentimiento, entrometidas que saben mucho de mí por un tercero y yo poco de ellas, rostros claros o borrados que flotan como fantasmas de épocas oscuras.

Están las que he conocido en grupos de aprendizaje profundo, esas que forman una manada de lobas que aúllan ante el hambre de valorar, celebrar y defender la esencia de la mujer y sus derechos. Amo a las que son auténticas. Aplaudo a las mujeres valientes que ante las injusticias han levantado la voz, desde líderes mundiales, hasta las pioneras que pican piedra desde su frente, casa y trabajo. Hoy celebro a las mujeres, pero no por eso ignoro la grandeza de esos hombres que han aportado tanto en mi vida. Papá y Óscar hasta el cielo un abrazo, los extraño. Luis, mi hermano querido, apoyo y compañero de ayer y siempre. Mi primer hijo amado, Memo, mi héroe, un calor de buena vibra siempre, mi primer amor infantil. Mis yernos queridos, Kurt y Pato, hombres con muchas cualidades, papás presentes. Mis nietos Hans y Klaus, dos pequeños que me confirman que ser abuela es un regalo del cielo. El papá de mis hijos, maestro y participante absoluto en la dicha de hijos y nietos maravillosos.

Mujeres, todos los días son nuestros, festejemos lo que somos, viviendo en manadas unidas en el amor, la paz, la tolerancia y el apoyo, reconozcamos que en nuestras diferencias y circunstancias todas aportamos algo importante.

Que la represión femenina termine, que se reconozca lo que somos y que desde todas las autoridades del mundo se castigue la violencia en nuestra contra, que se valore nuestro trabajo y que se nos remunere con un pago digno y justicia plena.

Me amo, me apruebo, me acepto completa y profundamente, soy mujer, soy guerrera, soy auténtica.

ROBERTA CORTAZAR B.