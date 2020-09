Mujeres, a empoderar a las mujeres

¿Por qué un hombre gobierna a un país del 50% de mujeres? Por indolencia. La indolencia es una mezcla de insensibilidad y pereza, defectos que sufrimos las mujeres mexicanas y, además, las votantes. La razón principal de la indolencia es la ignorancia, tanto académica como de historia, porque aunque se sea una gran ejecutiva, si no se conocen las historias políticas de otros países con presidentes populistas, con las violaciones de las dictaduras, las revoluciones en nombre del pueblo pobre, y tantos otros hechos históricos que ya han sucedido en el mundo, no importa qué tan estudiada se esté, puede equivocarse al votar; y no se diga del voto equivocado de las mujeres sin estudios, algunas de ellas están tan ocupadas en trabajar y sacar a la familia adelante que no analizan la situación política, pero debieran hacerlo porque cualquier decisión política afecta sus economías, por ejemplo, el cierre de guarderías por nuestro insensato presidente. Si se tiene ignorancia académica y/o histórica se vota por un “feeling” un presentimiento de que este o aquel candidato es el mejor. Un “feeling” creado por los medios, las redes y nuestro maleducado parecer.

Estimada lectora, lector, las mujeres hemos votado con inmadurez, con falta de conciencia social, con soberbia inversa (creer que sabes que los hombres saben), o porque jamás hemos leído un libro de política, o por miedo a desobedecer al esposo, incluso por envidia de que una de nosotras nos demuestre que se puede y, principalmente, por pequeñez mental, tal fue el caso de la candidatura perdida de Josefina Vázquez Mota, hace ocho años, donde desperdiciamos nuestra gran oportunidad ya que hubiera bastado con el voto femenino para ganar; y tal vez no hubiera tantas mujeres asesinadas por sus parejas.

Y es que una cosa llevó a otra: nos creímos muy listas al no votar por Josefina VM porque no nos gustaba, y ganó Peña Nieto, luego su gobierno robó a manos llenas, y entonces López aprovechó el coraje del pueblo, y aquí estamos, luchando contra tantos retrocesos que nos impone este viejito sesentero.

Reconozco que las mujeres hemos votado sin responsabilidad, a pesar de que es a nuestro género al que se le viola y asesina.

Sería bueno que nos involucráramos, que nos metiéramos a fondo a entenderle a la política con el mismo ahínco que lo hacemos para entenderle al amor y cuidar la familia, en fin, que el país es nuestra principal familia.

Se terminaron ya los tiempos de creer que dejar la política en manos de los hombres es lo correcto, ya que por eso estamos como estamos.

Apoyémonos unas a otras, incondicionalmente, dándonos la oportunidad de equivocarnos, porque tenemos una historia común de ultrajes y humillaciones, sin fijarnos en partidos ni colores, pero sí en nuestro género.

Felicidades a la alcaldesa Maru Campos por su trabajo en el municipio.

