Parte importante de los objetivos de SÍ X MÉXICO CAPÍTULO CHIHUAHUA es aumentar el porcentaje de votación, para reducir el abstencionismo que regularmente se presenta en las elecciones.

La estadística oficial nos muestra que los jóvenes del rango de edad de 18 a 35 años son los que menos votan y que son las mujeres quienes lo hacen en mayor cantidad, en niveles de 10% superiores al de los hombres.

El número aproximado de jóvenes en el rango de edad de 18 a 39 años, en el listado nominal de electores, es de 40 millones, razón por la cual habremos de poner especial atención para despertar el ejercicio del voto joven.

Es por ello que hemos establecido el programa “Mujeres ahora Sí”, reconociendo el liderazgo natural de las mujeres y su compromiso con la comunidad, para invitarlas a colaborar en la promoción del voto en las próximas elecciones del año 2024.

Una mujer convencida tiene la capacidad de convencer a más personas.

Nuestro interés, es hacer llegar nuestro mensaje a más ciudadanos, sobre la importancia de ejercer nuestro derecho a votar, para que sea la decisión de una verdadera mayoría la que defina la elección de nuestros próximos gobernantes y representantes.

Un voto que no se ejerce, deja el espacio para que sean otros quienes decidan por quien no votó, una gran abstención puede llegar a propiciar que los resultados finales de cualquier elección, no reflejen necesariamente el deseo que tenía en mente la mayoría, por lo que puede llegar a convertirse en un fracaso colectivo de serias consecuencias.

SÍ X MÉXICO extiende la invitación a las mujeres chihuahuenses, para que se conviertan en las grandes aliadas para realizar tan importante tarea, el gran desafío es lograr alcanzar que más ciudadanos, principalmente los jóvenes, ejerzan responsablemente su voto y que sean ellos quienes decidan el tipo de gobierno que desean tener para los próximos años en México.

Sabemos que a mayor participación con nuestro voto, nos empoderamos más como ciudadanos y aumenta nuestro nivel de exigencia hacia los candidatos ganadores una vez que ejerzan su responsabilidad.

Ejercer puntual y libremente nuestro voto, es dar testimonio del compromiso del primer paso que tenemos que dar con la democracia.

“Mujeres ahora Sí”, esperanza del despertar ciudadano.

Carlos Reyes López.

Presidente de Sí por México, Capítulo Chihuahua.

Correo:sipormexicocuu@gmail.com