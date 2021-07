Mujeres, jóvenes y su participación en la política actual

Por: Teresita de Jesús Vargas



En la actual legislatura (LXIV) en la cámara de Diputados, 244 curules son ocupadas por mujeres. Orgullosamente nos autodenomínanos “la legislatura de la paridad de género” ya que por primera vez en México tenemos un Congreso de la Unión paritario. Tanto en la cámara de diputados como en la de Senadores el porcentaje de mujeres es de al rededor del 50%.

Por otro lado, el porcentaje de congresistas jóvenes en Mexico es mucho menor, en el Senado 13 de 128 legisladores son millenials (nacidos entre 1981 y 1996) mientras que en la cámara de diputados somos 52 de 500 ( 10.15% y 10.4% respectivamente).



Todo esto cobra relevancia porque muchos años han tenido que pasar y muchas batallas se han tenido que ganar para conquistar los derechos que hoy tenemos las mujeres y los jóvenes en la política, esfera que en la antigüedad era reservada en su mayoría para varones mayores, lo cual implicaba que la misma política se leyera y comprendiera en códigos y pautas hechas a su medida y que, (refiriéndonos a las mujeres) aún cuando se creaban y modificaban leyes para intentar garantizar la paridad de género e impulsar la participación de ellas en la vida pública del País, dichas leyes eran utilizadas a favor de los hombres, como ejemplo podemos recordar el caso de “las Juanitas” en 2009 cuando en la primer sesión de la LXI legislatura del Congreso de la Unión, ocho diputadas solicitaron licencia sin dar mayores explicaciones para que al relevo llegaran sus suplentes, los cuales eran todos varones. La situación causó tal revuelo que se tomó la determinación de homologar el sexo de las futuras candidatas a cargos de elección popular y el de sus suplentes. En la actualidad una mujer solamente puede tener por suplente a alguien de su mismo género.



En el caso de los jóvenes, poco a poco hemos ido demostrando que no solamente servimos para formar parte de movimientos sociales en las calles en donde muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ser parte de esa fuente de energía y vitalidad dentro de las múltiples manifestaciones que a lo largo de la historia en nuestro País han vestido a distintas causas justas y que en ocasiones los mismos jóvenes han pagado con sus vidas la osadía de exigir por la vía pacífica un País en mejores condiciones, como en aquel triste 02 de Octubre en Tlatelolco.



Los jóvenes, hemos ido incursionando en la política con la firme convicción de construir el País que merecemos las y los mexicanos, uno más justo, equitativo, libre de corrupción y lejos de los vicios añejos que lastimaron durante tantos años a los nuestros. Y así, escalando y llegando a ser voceros de distintas comunidades nos hemos enfrentado a numerosos retos, quizás el mayor de todos es esta transición por la que pasa nuestro País, sentir como México ha pedido a gritos durante muchos años esta nueva manera de hacer política, sí, tomando en cuenta la sabiduría y experiencia de los buenos maestros pero agregando sensibilidad, determinación, vigor e ideas frescas en temas fundamentales para el desarrollo social, económico y cultural de nuestro País.



No solamente en el Congreso de la Unión vemos como se han ido posicionando grandes mujeres y jóvenes, también es pertinente mencionar que en el gabinete del gobierno actual tenemos de igual manera paridad de género por primera vez, ya que 9 secretarías de Estado son encabezadas por mujeres, entre ellas se encuentran Olga Sanchez Cordero, Rocio Nahle, María Luisa Albores, Graciela Márquez.

Como jóvenes dentro del gabinete actual mencionare aquí a la también Chihuahuense Luisa María Alcalde y a Roman Meyer, quienes nos representan dignamente.



Y por supuesto, aunque nos hemos referido en todo momento a servidores y funcionarios públicos federales, es pertinente mencionar que en Chihuahua por primera vez tendremos una Gobernadora mujer, (María Eugenia Campos), lo cual, independientemente de las diferencias partidistas e ideológicas que personalmente tengo con ella, hay que admitir que deja un importante precedente para nuestro estado, así como para los otros 5 estados de la República en donde gobernarán mujeres recién electas, que, junto con la Jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaun, sumarán 7 Gobernadoras en nuestro País.



Sin duda como nación estamos avanzando en el tema de la integración de las mujeres y los jóvenes a la vida pública del País y las puertas que hemos abierto para ellas y ellos, para nosotros, para todas y todos los que se interesen en participar en la vida pública de Chihuahua y de México, no deben de cerrarse jamás.