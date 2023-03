Mujeres y desarrollo económico

Estimados lectores, nos encontramos enmarcados con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, por lo que aprovecho el medio para reconocer su valía en nuestra sociedad, así como el empoderamiento que han tomado en la vida activa de nuestro país, y la manera en que su creciente participación en la fuerza laboral ha incidido en la reducción de la pobreza en todo México.

Anteriormente hablar sobre la desigualdad de género implicaba no solamente debatir sobre un derecho humano o un conflicto ético; no obstante, hoy en día no se puede hablar de desarrollo económico sin tener en cuenta a la mujer.

Como ya lo mencionaba, durante las últimas décadas, en México hemos experimentado transformaciones sociales y económicas, que se derivaron de la incorporación de las mujeres en el mercado laboral. Una de ellas es, precisamente, nuevas formas de conformar los hogares, pues uno de cada cuatro hogares, a nivel nacional está a cargo de una madre de familia.

Inclusive, si hiciéramos una proyección, en donde las mujeres figuraran con el mismo rol en el mercado laboral que los hombres (misma tasa de participación, horas de trabajo y cargos ocupados), el Producto Interno Bruto global se incrementaría en 28 billones de dólares para el año 2025.

Asimismo, y de acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), para el 2030 este mismo rubro crecería en un 15% más que el registrado en el año 2020, en el caso de sumar a más de 8.2 millones de mujeres a la economía para alcanzar la participación femenina promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Incluso si recordamos que, en la estadística de INEGI en 2019, las mujeres incrementaron su participación en el desarrollo económico de nuestro país, en un 42.2 por ciento, en relación al 17.6 por ciento que se registró en el año 1970, lo que nos habla de que las mexicanas, son ya un gran referente, aun y sin importar el sector en que laboran, llámese informal o formal.

Es por ello que en la medida que más mujeres sean integradas en la formación profesional, sean aún más empoderadas en nuestro sistema económico, Más allá de una evidente mejora en la productividad de las propias mujeres -que ya generaría un significativo impacto económico-, está demostrado que incrementaría los índices de nutrición y salud infantil, así como el desempeño educativo de los hijos, esto en concordancia también con los censos realizados por organismos internacionales.

Por ello cada una de las manifestaciones emprendidas por los derechos de las mujeres, son el fiel reflejo de que ya no sólo se trata de mujeres activistas que buscan seguridad, si no que el mensaje, es más que claro. En ellas se encuentran mujeres que luchan por mayores y mejores posiciones, conscientes de su valía en nuestra sociedad, y principalmente del rol, que tienen en nuestra economía.

Pues a marzo de 2021, poco más de 544 mil mujeres se encontraron en la posición de mujeres emprendedoras o empresarias, es decir, representaron 21% del total de la población empleadora de la República Mexicana, y eso es algo que no podemos desestimar.

Es por ello, estimados lectores, que, ante toda esta información, no debe resultar por demás extraño, que las instituciones y programas de gobierno estén enfocados hacia la equidad de género, pues son las mujeres quienes realizan el 75% del trabajo no remunerado en el mundo; y representan el 70% de la población mundial que se encuentra en situación de extrema pobreza.

Así el panorama de la Mujer y el Desarrollo Económico, y estamos conscientes, de que hay mucho trabajo por hacer por ellas, para alcanzar un país más igualitario y con mejores oportunidades para todas y todos.





Maestro en Internacionalización del Desarrollo Local. Diputado local

