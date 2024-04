Mujeres y política: Joss Vega

El desarrollo de las sociedades reclama firmemente que se incremente la representación de las mujeres en la política. Si aspiramos a una democracia más desarrollada es necesaria la participación de mujeres. Mujeres capaces que puedan aportar al desarrollo de nuestro país.

Creo firmemente que las mujeres cada vez deben tener un papel más preponderante en la vida pública de nuestro país, hay grandes avances en cuestión de paridad de género para que cada vez puedan tener mayor representación.

Definitivamente la mujer es el ser más extraordinario que pueda existir y lo que más amo en este mundo. Cuando hablo de mujeres es inevitable hablar de mi familia, ya que son ellas los seres que más amo en este mundo: Angélica, mi esposa y mis hijas Sofía, Victoria y Mía. Ellas lo son todo y lo que me mueve día a día para buscar un mejor entorno y futuro donde se puedan desarrollar. A ellas no les gusta la política, sin embargo, creo que a mi hija mayor Sofía comienza a gustarle ya que me pregunta y se le nota el interés por los temas electorales (de tal palo tal astilla).

Sin embargo, el día de hoy quiero hablar de una gran amiga y su vocación política, su nombre es Joss Vega. Joss como la llamamos sus amigos es una joven aguerrida de las caras nuevas del PAN y que habrá de contender por la diputación del distrito 15 de esta ciudad de Chihuahua.

Joss se ha desarrollado en los últimos años en el cabildo de la ciudad como regidora encargada de la comisión de Desarrollo Urbano, una de las comisiones más importantes ya que solo esa comisión concentra más del 60% de los casos a tratar en el cabildo. En esa comisión además Joss ha impulsado el Reglamento de Ciudad Cercana, que es básicamente el reglamento que rige la política pública en cuestión del desarrollo y urbanización de la ciudad, esto con el fin de impulsar la competitividad y el desarrollo de nuestra ciudad. Esto busca que se generen mejores condiciones y calidad de vida para los habitantes de nuestra ciudad. Recordemos que por acciones cómo está la ciudad de Chihuahua es una de las ciudades más competitivas y con mejor calidad de vida en el país.

Por si fuera poco, Joss también ha realizado trabajos para implementar la iniciativa de paridad de género que establece como obligación del titular de la Presidencia Municipal nombrar a las personas titulares de las dependencias municipales cumpliendo con el principio de paridad de género, garantizando así la presencia de mujeres en el gabinete municipal.

Por esto y más estoy seguro de que Joss Vega será punta de lanza en la ola azul en la elección que se avecina. Al tiempo.

Armando Garay es licenciado en Finanzas, maestro en Mercadotecnia por la Universidad Autónoma de Chihuahua y Master en Programación Neurolingüística por el Instituto Mexicano de PNL y el San Jose Institute of PNL de California USA. Formado en la iniciativa privada, ha colaborado con empresas multinacionales. A la par he participado en política desde hace 20 años. Armando también colabora como editorialista con diversos medios de comunicación.

