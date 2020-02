Mundo al revés

Compleja la vida se ha visto últimamente, convulsionado el ambiente, muchos acontecimientos adversos nos agobian, pero la vida así es, desafortunadamente la sociedad se olvida de de la sociedad, y de su esencia, que es la convivencia entre seres humanos.

La crueldad siempre ha sido una constante en el comportamiento humano, y a veces es algo que no se platica o se ventila, pero #EnMíOpinión si creo que hemos llegado a un punto en el que lo que estamos viendo, ha dejado de ser de seres humanos.

El tema obligado es el 9 ninguna se mueve, #UNDÍASINNOSOTRAS este movimiento convocado a que las mujeres permanezcamos fuera de la escena para que se note nuestra presencia es decir se note nuestra ausencia.

Siempre es muy controversial platicar esto, “Que si las feministas” “Que si los machistas” pero en realidad algo está pasando que no debería estar pasando, yo siempre he creído que si la Sociedad no se mueve, nada va a mejorar, al contrario nos vamos a hundir más, por eso considero que este movimiento es bueno, la #SociedadEnAcción lo necesitamos todos, debemos empezar a dejar ver lo que no está bien que suceda y esta ausencia, es importante, aunque este siendo satanizada por quienes dicen que “Son Conservadores” los que están organizando este movimiento.

Creo que para las mujeres violentadas y asesinadas, para sus familiares, sus hijos, sus madres, sus hermanos sus amigos es un fuerte agravio que les vengan a decir que es más importante la rifa de un avión que no es avión y que no existe; que la vida y la muerte y la tragedia que vivirán, si es que se puede decir que vivirán estas personas por el resto de su vida y por la generación que recuerde todo lo que le pasó a su familiar.

La sociedad debe moverse, se compró la promesa de que todo iba a ser de color de rosa, pero en realidad es de color de sangre, lo cual no es bonito, porque es la sangre de mexicanos y mexicanas que todos los días se van, y dejan en la sociedad cicatrices las cuales dolerán para siempre y nos marcarán como ya lo hacen con dolor y desesperanza.

Lo último que debemos permitir es acostumbrarnos a esto que está sucediendo, la voz se debe de alzar, y el movimiento se debe notar para que el cambio hacia una mejoría se empiece a notar.

Entiendo el agravio que pueden sentir algunos caballeros, pero; Por algo se empieza, y como muchas veces ocurre, parece ser que son las mujeres las que empezaremos a mover esta carreta, en donde las ruedas son de dos: Sociedad y Gobierno. Gracias @MarAlmeyda comentariosaloescrito@gmail.com