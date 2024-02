Municipalización del transporte; por justicia a los juarenses

El transporte público de Ciudad Juárez seguirá siendo un caos si continúa en manos del gobierno del Estado, o de toda administración estatal que permanezca indiferente a las necesidades de nuestra frontera, sobre todo, en lo que tiene que ver con la movilidad urbana.

Los juarenses estamos pagando a diario las consecuencias de la ineficiencia en este tema por parte de las administraciones estatales. La mala planeación y el despilfarro del BRT1 y 2 mantienen en jaque a la ciudad, no es posible transitar libremente por las principales avenidas afectadas por la construcción inacabada de la ruta troncal, que dejó pequeños elefantes blancos esparcidos por toda la ciudad.

Hemos esperado con paciencia a que el gobierno del Estado enderece el entuerto de su antecesor, se planteó desde el inicio de la administración la urgencia de trabajar en ello, pero no hay solución ni tampoco ganas de hacerlo. Por eso hemos solicitado ante el honorable Cabildo de Ciudad Juárez que se realizara la petición formal al gobierno que encabeza Maru Campos para que ceda la administración del sistema de transporte público al Municipio y con ello podamos darle cauce a este que es un dolor de cabeza para las y los ciudadanos juarenses, pero también para quienes cruzan a diario por nuestra frontera para viajar al vecino país o realizar algún trámite en la ciudad.

No hay un plan ni proyecto para recuperar lo perdido, sólo carriles confinados y paraderos, muchos de ellos inservibles; un tráfico insoportable a las horas pico y la ilusión perdida de un transporte digno para nuestra gente.

Y hay que decirlo, este es un monumento a la ineficiencia y a la incompetencia, a la falta de ganas de querer hacer las cosas bien por Juárez, y dejarlo como está por parte de la autoridad estatal, es complacerse con las diarias penurias que sufren los juarenses, tanto los usuarios del transporte público como los automovilistas que tienen que realizar una serie de maniobras para poder cruzar de un lado al otro de las rutas del tortuoso BRT. Ah, pero también lo sufren los de a pie, por la falta de infraestructura, que pone en riesgo su seguridad.

A este respecto, los juarenses sólo pedían una cosa: mejorar el transporte público. No pedían estaciones de camiones, no pedían rediseño de las vialidades, pedían claramente que se mejorara, y la respuesta era sencilla: comprar unidades nuevas que satisficieran la demanda.

¿Qué implica realmente este sin fin de errores? Los números nos lo muestran claramente. Con la inversión de las estaciones y las rutas troncales del BRT 1 y el BRT 2, que sumaron 2 mil 150 millones de pesos, se podían haber adquirido 900 camiones nuevos, con aire acondicionado e internet, que no sólo servirían para las rutas principales sino para las secundarias.

Si se siguen tomando decisiones erróneas nos seguirá costando mucho más, es pertinente que se trabaje en el proyecto no sólo con un cálculo técnico, sobre las vialidades, los materiales necesarios y otros requerimientos, es fundamental que se realce el proyecto pensando en la gente, en los usuarios, en los automovilistas, porque finalmente son ellos en los que impacta la obra. Para bien o para mal.

Nosotros no estamos cerrados a la participación de la iniciativa privada en este asunto, se requieren recursos y podríamos obtenerlos por diferentes vías, pero la situación apremia y se requiere más que una declaración simplista o un exabrupto de tipo partidista, una respuesta formal y sensata a nuestra petición, que es un reclamo juarense.

Que quede claro, la municipalización del transporte público en ciudad Juárez no es ninguna concesión graciosa, es en justicia lo que le corresponde a las y los juarenses, que no pueden esperar otro sexenio para que se les dé una solución efectiva y clara al problema que enfrentan a diario, el de transporte urbano. Si el gobierno estatal no lo va resolver, entonces que nos ceda el control para trabajar en ello.





