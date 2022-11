Nada se va de tu vida

Por: José A. Hernández

Nada ni nadie se retirará de tu vida hasta que hayas aprendido lo que necesitabas saber, hasta que llegue el momento en el que logres entender la lección intrínseca que la vida presenta en tu camino. Todo lo que hoy se presenta ante nuestros cinco sentidos, tiene una misión específica; la de hacernos comprender algo que tiene rato haciéndonos daño.

¿Cómo aprender a soltar lo que te hace daño y te aferras a cargarlo?

No es el tiempo el que cura las heridas, eres tú quien se cura a sí mismo a través del tiempo. No es el reloj el encargado de sepultar bajo cemento todo aquello de lo cual quieres olvidarte, eres tú el que tiene que encargarse de cauterizar y cerrar tus propias heridas sin temor al dolor. Nunca se puede cometer el mismo error dos veces, porque la segunda vez, no es un error, es una lección. La verdadera grandeza de una persona, no es aquello que alcanza sino aquello que supera. El tiempo que tarda un problema en irse de tu vida; es el mismo tiempo que tardas en entender y agradecer, que sólo ha venido para hacer de ti una mejor persona.

La esperanza es desear que algo suceda, la fe es creer que va a suceder y la valentía es hacer que suceda. Todo esto forma parte de un proceso de transmutación en donde lo que pasa por nuestra mente, tiene la oportunidad de visualizarse materializado en el mundo físico. No solo son nuestros pensamientos, son potencialmente, formas de cambiar la realidad dentro de la cual vivimos.

Nunca olvides que las palabras, son livianas como el viento, pero tienen un poder tan grande como el universo, que con una palabra se puede vivir y por una palabra se puede morir.

Siente el pensamiento y piensa el sentimiento.

Que los encuentros más importantes, ya han sido planeados por las almas, antes incluso, que los cuerpos se hayan visto nunca. Los que con el alma se aman, sólo con el alma se hablan. No existe mejor pregunta que una mirada, ni mejor respuesta que una sonrisa. Nadie escoge su amor, nadie el momento ni el sitio, ni la edad, ni la persona.

Camina a tu ritmo, no te apresures, que al único lugar donde tienes que llegar, es a ti mismo. Abre las manos, y deja que caiga por su propio peso.

¡Deja que brille tu luz y sigue tu instinto, el universo te abrirá sus puertas!