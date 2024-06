Nadie por encima de la ley

Cesar M. Fernández





El juicio en contra del exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en este 2024, se ha convertido en un parteaguas que establece la premisa de que en el sistema judicial estadounidense , nadie está por encima de la ley.

El fallo del juicio en contra de Donald Trump demuestra que incluso las figuras políticas y económicas de mayor rango no están exentas de enfrentar las consecuencias legales de sus acciones en un eficiente poder judicial.

Por otro lado en México, el sueño de ver a un exmandatario tras las rejas parece distante, principalmente debido a las disparidades en el sistema judicial mexicano con el de los Estados Unidos. Es importante recordar que en México, la falta de justicia representa uno de los mayores desafíos. El más claro ejemplo del fracaso del sistema judicial y de la Suprema Corte de Justicia es el caso del ex presidente Luis Echeverría quien gobernó México del primero de diciembre de 1970 al 30 de noviembre de 1976.

El 24 de julio de 2004 parecía ser un día histórico cuando la entonces Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) presentó un expediente por genocidio en contra del ex presidente Luis Echeverría. Se le acusaba de ser el principal gestor de las matanzas ocurridas el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco pocos días antes de la inauguración de los juegos olímpicos México entonces fungía como secretario de gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz y el 10 de junio de 1971 ya como presidente de la republica en el trágico episodio conocido como el Jueves de Corpus. En estos dos episodios fueron asesinados decenas de estudiantes aún no existe una cifra oficial.

Un juez federal desechó la acusación por considerar que los delitos habían prescrito (aún que los cargos de genocidio en la ley mexicana no prescriben). Un año después, el quinto tribunal unitario penal confirmó esa resolución, y aunque en 2006 se intentó llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tres de cinco ministros se negaron a investigarlo.

Luis Echeverría Álvarez es el único ex presidente de México que ha enfrentado un “juicio”, aunque su resultado fue completamente desalentador, ya que fue absuelto de los cargos de genocidio relacionados con los sucesos de Tlatelolco.

El 26 de marzo de 2009, un tribunal federal lo declaró inocente de manera definitiva cerrando completamente el caso. Echeverría vivió sus últimos años en una lujosa residencia con la seguridad de nunca enfrentarse a la verdadera justicia seguridad que lo acompañaría hasta su muerte el 8 de julio del 2022 a la edad de 100 años.

Durante un periodo de 40 años Luis Echeverría recibió una "pensión vitalicia" del Estado mexicano, que ascendió a más de 161 millones de pesos. Esta retribución, fue instaurada por él mismo para los ex presidentes en noviembre de 1976 unos días antes de dejar el cargo, está pensión fue eliminada en 2018 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cumpliendo así su promesa de campaña de eliminar las pensiones vitalicias para los ex mandatarios mexicanos dejando sin este privilegio a Luis Echeverría, Vicente Fox y Felipe Calderón. Carlos Salinas y Ernesto Zedillo ya habían renunciado a ella.

Cambios como este abarca el Plan C, para el cual Morena realizó importantes designaciones en el Senado y los 300 distritos electorales, con la expectativa de alcanzar los votos necesarios para lograr la mayoría calificada en el Congreso. Estas decisiones son estratégicas para aprobar una reforma constitucional que modifique el Poder Judicial, proponiendo la elección de ministros mediante el voto popular, de la misma manera en que elegimos a los legisladores y ejecutivos en los tres niveles de gobierno.

Quizá suena peligroso ya que no somos expertos en leyes, pero ¿por qué aferrarnos a la idea de mantener un sistema judicial sin vida democrática cuando la justicia debe ser accesible para todos y no solo para unos pocos? Podríamos mirar hacia el norte, a nuestro vecino país, donde los ciudadanos comunes forman parte de grandes y pequeños jurados que representan un pilar fundamental del gobierno para garantizar que los jueces y magistrados no se dejen influenciar por prejuicios personales o intereses políticos. En Estados Unidos, los ciudadanos tienen ese poder, ¿por qué no en México? ¿Por qué mantener un sistema judicial que no brinda seguridad? Solo hace falta recordar el caso de Maricela Escobedo.

Lo histórico de estas elecciones no solo radica en el hecho de que México pueda contar con su primer mujer presidenta, sino también en la posibilidad de que finalmente se establezca un sistema judicial efectivo. Durante mucho tiempo, la opacidad y la falta de acción han caracterizado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha proyectado una imagen de México como un Estado fallido.