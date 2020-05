Nahle, La Indomable

Cualquiera podría creer que el carácter rijoso de un secretario de Estado no sería bien visto por el titular del Poder Ejecutivo, al menos, se espera, un poco de corrección política de parte de los actores de la política pública, pero no es así en la 4T.

Rocío Nahle, secretaria de Energía, maneja la cuenta de Twitter oficial de la dependencia y publica mensajes ofensivos durísimos contra quienes no comulgan con el gobierno. Se sabe de su cuenta alterna para trollear y sumarse a la RedAMLO y la personal. Todas en el mismo teléfono, lo que explica muchos arrebatos públicos que no tienen sanciones, no importa, tiene permiso presidencial para ser agresiva y nada la detiene.

Esta actitud no es nueva, Nahle tiene arranques durísimos adentro y afuera de la Sener, las peleas épicas en el Consejo de Administración de Pemex o sus llamadas a comisionados de órganos regulatorios son una leyenda, de ahí su apodo: La Indomable, le dicen.

El Presidente sabe de sus arranques, de su carácter, y lo alienta, promueve, “Échale, échale. No te dejes” dicen que le dice. Y ella se envalentona y sale a redes sociales a dar sus muy particulares puntos de vista.

¿Así pasó con los aplausos en la OPEP? Sí, así fue. Dudó sobre si fue un error, desde Palacio Nacional le dijeron que no, que era buena idea. “Échale” dicen que fue la instrucción. Y pues ahí la tienen en conferencia de prensa contando una versión disparatada de que le aplaudieron en la OPEP.

Si la realidad no encaja con su verdad, peor para la realidad.

Le llueven recomendaciones, no las oye, le importa una opinión, para esa trabaja, esa quiere ¿Y la mala relación con Pemex? Bueno, pues ahora es nada más con el director Octavio Romero Oropeza y sus cercanos, y eso incluye a sus asesores; el equipo técnico a su alrededor ya entendió. No van a agarrar partido y no van a firmar nada. El desastre de Dos Bocas, por ejemplo, tendrá que ser asumido por los políticos, no por ellos y Nahle en primer lugar.

Lo curioso es que ella -La Indomable- no va a firmar nada y ante el desastre que se avecina los responsables serán los que firmen. No la titular de la Sener.

Buzos

1.-Pues resulta que ahora Marinsa, de José Luis Zavala y Lourdes Solís Sierra, está involucrada en actividades de contrabando de diesel. El domingo 24 de mayo su barco “GO CANOPUS” fue asegurado por la Secretaría de Marina con 450 mil litros de diésel y eso provocó que el Capitán y un maquinista terminaran en la FGR donde les iniciaron una carpeta de investigación por tráfico de hidrocarburos. La escena donde el petrolero es escoltado por un buque de guerra desde la zona de producción petrolera y asegurado a 20 kilómetros de Isla del Carmen, fue de no creerse ya que es de los más importantes de la flota de la empresa. Ojo, esto es relevante porque Marinsa invirtió 500 mdp en dos plataformas de perforación, Uxpanapa y Jap Driller 1, para siete pozos en los campos Xikin y Esah.

2.-Si alguien puede ir a Tamaulipas se agradece pues el IMSS acaba de lanzar por tercera vez el proceso para compra de consumibles de impresión luego de que en febrero y abril pasado fueron declarados desiertos dos procesos, debido a que diversos proveedores ofertaron productos Lexmark reciclados, usados y remanufacturados.