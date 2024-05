NarcoCracia 2024

-¿Quién es? – La vieja Inés-¿Quién toca? – La vieja loca

Luis Sandoval Godoy Refranes Mexicanos





A los sinaloenses, personas originarias del estado mexicano de Sinaloa, les quieren estigmatizar, olvidando personajes como su primer mártir, el jesuita Gonzalo de Tapia en 1594. Clouthier, Norma Corona, Lola Beltrán, Pedro Infante, José Guadalupe Osuna Millán, Cruz Lizáraga, y muchos más.

Juan Alberto Cedillo en Los Nazis en México, el Narcotráfico: Arma secreta de los Nazis contra Estados Unidos. “Los oficiales de la Abwehr y de la Gestapo fueron los encargados de llevar a cabo esta operación, que terminó por crear el primer gran cártel del narcotráfico en nuestro país. En la antesala de la Segunda Guerra Mundial fue inaugurado el contrabando internacional de drogas a gran escala, con la participación de militares y políticos mexicanos”.

La comunidad judía de México protestó por la portada de Siempre con la oscura silueta de Sheinbaum y corona de Suásticas. Cambió la portada con una rosa. Claudia es judía, aunque no cree en nada, quizás en el poder y en AMLO. Gracias a Dios los desencuentros personales, en mítines, en los medios, y en las redes no han entrado en esa diabólica fase del antisemitismo. Tan sólo habría que considerar que la Virgen de Guadalupe, madre de Dios, es de origen judío-palestino.

Miguel Alemán Velazco tuvo como amante a Hilda Krugger, espía alemana. El ex Presidente en el caso de Guerrero, como Abelardo Rodríguez en Baja California; fueron introductores del narcotráfico (History Chanell). La UABC otorgó doctorado en historia para el autor de: Los Casinos, el origen de la riqueza de Abelardo L. Rodríguez. Revisando el Informe Administrativo del Distrito Norte de Baja California. El General, justifica el corromper con prostitución, casinos y alcohol, a las familias de Ensenada, Tijuana, Tecate, Mexicali y san Luis Río Colorado, obteniendo ganancias de los casinos ´para enfrentar al elemento clerical (cristeros), y pacificar el país”. Ya después don Abelardo será generoso en la donación de colegios como El Regis, y el parque y templo del Espíritu Santo de la colonia Pitic de Hermosillo.\u0009Las Drogas y Hitler, es un programa donde expertos como el doctor Morell, sostenía eufórico al Fuhrer suministrándole cada vez más fuertes dosis intravenosas de opioides ,drogas, crystal (pervitin) en realidad metanfetamina. De la que se originó el terrible fentanilo.

La tabla de la ley o decálogo, el mismo Corán y por supuesto el Evangelio, se ha despedazado. Pero no por voluntad de Dios, sino por nosotros.

Serrat, lo canta en Disculpe el señor. No es que los pobres por miles se dirigen al Norte de todos los continentes por marxistas. Hasta México Stalin mandó ejecutar al judío ruso Lev Davidovich Bronstein: León Trotsky. Un 21 de Agosto de 1940. Ideólogo fundador del Partido Comunista Soviético.Los rusos llegaron a Ensenada y el Valle de Guadalupe en el siglo XIX. El ex Gobernador Braulio Maldonado, de infeliz memoria, quiso despojarles de sus bienes violentamente. No, no eran comunistas, venían huyendo del miserable zarismo cristiano ortodoxo. Lázaro Cárdenas les escrituró un lugar digno para vivir como rusos y mexicanos. Cristianos Molokanes, trabajan sus viñedos para sostener a sus familias, como don Gabriel Kashirinsky (+)

En 1993, José Córdoba Montoya secretario del presidente Salinas, con la nomenklatura –mafiosos políticos- presente Colosio y el Cardenal Posadas; al oponerse a que los obispos no hablaran al incluir el narcotráfico en el Tratado de Libre Comercio (TLC) Córdoba de una bofetada al señor Cardenal lo echó a empujones de Los Pinos. Sería ejecutado por ellos un 24 de mayo de 1993; y Colosio en Marzo de 1994. (Los Chacales, la mafia que ordenó el crimen del Cardenal Posadas).





Sacerdote jesuita en B.C. Licenciado en Ciencias de la Comunicación y en Filosofía

saeta87@gmail.com