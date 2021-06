Naturalizados

Por: Mario Ramírez

El pasado fin de semana la Selección Mexicana de fútbol sufrió una dolorosa derrota, y es que dejando de lado el resultado, el funcionamiento de los dirigidos por Gerardo Martino fue sumamente superior al de su adversario. La derrota termina pasando por errores puntuales de individuos. Primero “Chaka” Rodríguez regalando de manera infantil el tiro de esquina del cual proviene el empate y después un inexplicable penal cortesía de los siempre incompetentes árbitros de CONCACAF. Volviendo al funcionamiento, el equipo mexicano se vio claramente superior en esa final, cosa que no sucedió (o al menos no de manera tan clara) en la semifinal contra Costa Rica o en el amistoso ante Islandia, donde mucha afición culpo a los centros delanteros, recriminando que no están a la altura del conjunto nacional.

Se remarca mucho la carencia actual de un “9” de calidad, pues con la lesión de Raúl Jiménez en el mejor momento de su carrera quedó un enorme hueco en nuestra Selección. Distintos jugadores han tratado de tomar esa batuta con poco éxito, actualmente Henry Martín, Alan Pulido y hasta Hirving “Chucky” Lozano (dejando claro que no es su posición natural) han tenido resultados negativos.

Tras todo esto, para poder ser convocado por “Tata” Martino se ha hablado mucho últimamente del aceleramiento del proceso de naturalización de Rogelio Funes Mori, delantero argentino jugador de Rayados de Monterrey que por supuesto tiene calidad pero que volteando a ver al último torneo parece difícil que sea la solución a este problema. Hablando exclusivamente de jugadas abiertas, el argentino tuvo cinco anotaciones en todo el torneo, incluso el tan criticado José Juan Macías marcó más logrando seis ¿No merecería él primero esa oportunidad? Igual con seis dianas estuvo Santiago Ormeño ¿No merecía él primero esa oportunidad antes de que nos lo quitara Perú? El jugador en turno Henry Martin anotó ocho ¿No merecería él primero otra oportunidad? El máximo goleador histórico de la Selección Mexicana está teniendo un gran inicio de temporada en la MLS ¿No merecería Javier Hernández esa oportunidad primero? Y estos son datos contundentes, no opiniones subjetivas.

Volvemos al eterno tema de la cultura del malinchismo ¿Por qué creer que un extranjero va a darnos mejores resultados que un mexicano cuando el mexicano vive un mejor presente? La calidad de Funes Mori es incuestionable pero por favor dejemos de actuar como si fuera la solución a nuestros problemas porque no es ninguna garantía. Ya hemos visto en múltiples ocasiones que la Selección tiene mejor material en los mexicanos que en los naturalizados: Para el mundial de Corea-Japón 2002 se convocó a Gabriel Caballero y era mucho más futbolista Pavel Pardo, se convocó para el mundial de Alemania 2006 a Guillermo Franco y era mucho más futbolista Cuauhtémoc Blanco y en Sudáfrica 2010 se insistió con el mismo Franco y bueno, muchos nombres podían estar sobre él en aquel entonces. Por favor no nos creamos ese trending de que los mexicanos venimos de los indios y los argentinos de los barcos.

El fútbol es romántico por naturaleza y más con las selecciones nacionales, si empezamos a jugar a este juego de andar naturalizando lo que se “necesita”, no tardaremos mucho en perder por completo ese romanticismo y que las selecciones se comporten 100% como si fueran clubes y anden fichando jugadores que ni nacieron en su país, ni crecieron en su país, ni su padre es de ese país, ni su madre es de ese país. ¿Aquí? del lado de los mexicanos… siempre.





