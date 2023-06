Naturalizar la violencia es convalidar la impunidad

Por María Soledad Limas Frescas.





Los mexicanos estamos perdiendo poco a poco la capacidad de asombro y nos acostumbramos a normalizar la inseguridad y la violencia. Las vidas que se arrebatan violentamente no son ficción, ni fríos datos estadísticos, son personas de carne y hueso, detrás de cada una existe una familia y una historia particular. Muchas personas justifican los sucesos violentos con el argumento de que la mayoría de las víctimas andan metidas en “negocios chuecos” o tienen nexos con el crimen organizado, no obstante aunque así fuera, para eso está el gobierno con su facultad coercitiva, para utilizar la fuerza en la aplicación de la ley a quien la viole.

Los actos de violencia y de inseguridad cada vez son más recurrentes; de acuerdo a cifras del INEGI, México registra lamentablemente más de 156,136 homicidios dolosos en el gobierno de López Obrador, por lo que rompe el récord de todos los anteriores sexenios, superando por mucho los registrados durante el mandato de Felipe Calderón de 120 mil homicidios dolosos y el de Peña Nieto de 156,066 y eso que al actual gobierno todavía le falta un año y medio, en los que seguirán sumándose más ejecuciones, ante la ausencia de políticas públicas en materia de seguridad que garanticen el orden en el territorio nacional, porque su política de “abrazos no balazos” resultó un fracaso, y los criminales siguen sueltos haciendo de las suyas, al no haber autoridad que les haga frente.

Si a las cifras anteriores de ejecutados, le agregamos la cantidad de más de 101 mil personas desaparecidas y de los 13 feminicidios diarios que se cometen en el país, estamos ya refiriéndonos a que el gobierno ha fracasado en el combate a la inseguridad, a la violencia, a la impunidad y a la corrupción.

La sociedad está también naturalizando los nulos o pocos resultados que en la materia tienen las fiscalías y que el trabajo que les compete realizar a los órganos del Estado, lo estén realizando familias de las víctimas, un ejemplo reciente es el caso de las madres de personas desaparecidas, que también han sido víctimas de amenazas y a varias de ellas les ha costado la vida desgraciadamente. Son mexicanas que ante los nulos o pocos resultados de las autoridades, desesperadas por las desapariciones de sus hijos y/o familiares, recorren con recursos propios territorios y plazas de acuerdo a rastreos e investigaciones particulares, para remover la tierra, olerla y en ocasiones hasta probarla para encontrar indicios de malos olores de cuerpos putrefactos que pudieran estar enterrados en dichos lugares. Que por cierto, ante tal situación, las madres buscadoras de Tamaulipas han enviado mensajes a grupos criminales para pedirles una tregua de paz y que cesen las desapariciones.

Tenemos cantidades de muertos equivalente a países en guerra, lo más grave del asunto es que en lugar de exigir a las autoridades que cese la impunidad y la violencia, la ciudadanía normaliza estos flagelos, paulatinamente y a veces hasta inconsciente de la gravedad de la problemática.