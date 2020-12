Estimado lector, es un honor para mí poder saludarlo, entre tantas situaciones que tenemos a veces me parece frívolo platicar de la Navidad, pero es un aspecto que debemos rescatar ya que por cultura es algo muy importante para nuestra sociedad.

Navidad significa en esencia la natividad del Señor, anteriormente a que se celebrara como esta tradición, los romanos celebraban en estas mismas fechas a Saturno, y después se acomodó lo que conocemos como esta fiesta cristiana.

En Navidad nos reunimos con nuestros seres queridos, pueden ser amigos o familia, y acostumbramos intercambiar obsequios, comer comidas especiales y disfrutar esos momentos, lo que provoca en nuestro estado mental un momento de bienestar.

En el 2020 deberemos hacerlo diferente, aprender a sentir lo mismo pero desde un comportamiento diferente.

Estamos enfrentando la pandemia del coronavirus, lo cual ud ya sabe, y las medidas para poder evitar más muertes implican no reunirse con sus familiares y amigos como estamos acostumbrados a hacerlo.

Es momento de ser responsables, y dejar de pensar que a nosotros no nos va a pasar lo que a otros ya les sucedió, debemos cuidar a nuestros médicos y no arriesgarnos a necesitar un espacio en un hospital o andar buscando oxígeno que no hay en ningún lugar.

Lo invito de verdad a que reflexione sobre esta situación y que celebre la Navidad, pero conservando las medidas que se nos están pidiendo cumplamos.

El país está en rojo, aunque digan que esto está controlado, no es así, regalémonos esta Navidad vida para nosotros y para nuestros conocidos y familiares.

De todo corazón le deseo la pase lo mejor que se pueda, si vive el duelo de alguna pérdida en su familia, que la herida sane pronto, si no la ha tenido entonces demos gracias y sigamos unidos para lograr estar en la siguiente Navidad nuevamente con los nuestros.

Gracias por leerme y espero poder seguir reuniéndonos en este espacio. Abrazo virtual.