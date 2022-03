Niñas, niños: ¿Terapia acuática?

Un compañero maestro me pregunta: ¿Cómo le iremos a hacer para apoyar a nuestros alumnos e hijos que cursan la educación básica en sus problemas de estrés y ansiedad generados primero por la pandemia, y ahora por el retorno a clases?

A botepronto le respondo: Seguramente no será con inmersiones en agua fría, como está de moda en algunas partes para reducir la ansiedad y la depresión.

El problema rebasa este y otros tratamientos y mejor es escuchar a algunos docentes de educación básica, quienes coinciden en cierta problemática común en sus alumnos ahora que regresaron a la educación presencial.

“Hemos detectado - comentan- a alumnos que no quieren regresar a la escuela, otros con miedo al contagio, algunos con evidente dificultad para participar en clase y socializar entre ellos. Además, algunos padres no quieren que sus hijos regresen a clases”. Un psicólogo amigo dice: “Bueno, es que tal retorno refleja muchos miedos entre los niños. Imagínate: Miedo a enfermarte, a contagiar, a no cumplir con las responsabilidades escolares. Son miedos sociales y psicológicos”.

Otros señalan que sus alumnos se muestran irritables y tristes. Se aíslan y en clase se “les va la onda”. También muestran síntomas físicos como: dolores de cabeza o de estómago; mareos, falta de sueño y tensión muscular. Entonces, ¿qué hacer? ¿Asistir a consulta clínica? Ni para cuando, la mayoría no tiene recursos y la oferta pública de salud es deficiente ¿Asumir desde la escuela el problema? En parte, pero no sería suficiente.

No obstante, desde la escuela con apoyo de una especie de cruzada que articule la colaboración de las autoridades educativas, los padres de familia, los sindicatos magisteriales, los empresarios, las iglesias y otros actores se podrían establecer programas concretos a través de proyectos escolares adecuados con algunos ejes como: la voluntad política y financiera de las autoridades, lograr la colaboración de los padres, convencer a otros actores de la importancia y necesidad de atender el problema, y sobre todo trabajar el aspecto socioemocional de los niños y jóvenes.

Si bien es necesario asumir que el problema es de todos, no sólo de las escuelas y sus plantas docentes, los colegiados de maestros deben aportar diversas iniciativas y actividades para lograr la autoconfianza y la autoestima en los alumnos.

Pedagógicamente aprovechar la situación y tener cuidado de las redes sociales que ofrecen muchas curas para el estrés y la ansiedad. Remedios que finalmente terminan en videos de perritos y chismes de famosos. Por eso desde la escuela tiene que brindarse información de calidad señalando la diferencia entre lo que es, y no es, y no es importante para su recuperación socioemocional.

Y ni modo, a contradecir a Hipócrates, quien creía que la terapia acuática podía aliviar la fatiga y ayudaba a superar el dolor, la ansiedad, la depresión y otros problemas de salud mental, porque nuestros estudiantes reclaman algo más que esto.