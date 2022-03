Niñas violentadas en nuestro patio trasero

Por: Silvia González

Ya viene el 8 de marzo, las organizaciones de la mujer se movilizan para expresarse y exigir sus derechos, pero yo sigo terca en que lo primero es primero y sucede en nuestro patio trasero, en la Sierra Tarahumara, en las etnias que la componen: ahí están vendiendo niñas a hombres mayores que las violan y las violentan. Supe de algunos casos, y por ello pensé que eran esporádicos, pero no, me están enviando uno tras otro, algunos muy estremecedores como el de una adolescente cuyo padre no le permitió ir a la escuela porque su destino era casarse, apenas cumplió doce la vendió a un hombre mayor; el indígena se la llevó a un rancho muy alejado, la joven hoy tiene dieciocho años y ha perdido tres bebés. Las mujeres que la conocen dicen que no los sabe cuidar; todas nosotras, y los amables caballeros que me leen, sabemos que nadie quiere tener hijos de un abusador. Ella no sabe leer ni escribir. Y no hay ni siquiera una institución mexicana que la pueda apoyar; a ese nivel de degradación e ignorancia estamos. Por esta razón afirmo que somos las mujeres las que debemos darnos a la tarea de defender a estas niñas, por medio de la creación de normativas y leyes. Ojalá y que las damas que ahorita están en el poder las promovieran. Sé que son innumerables los conflictos femeninos que hay que atender, pero en las ciudades hay medios e instituciones, allá en la Sierra es la indefensión total y más siendo niña.

Muchas gracias a la Asociación de Editorialistas de Chihuahua, en especial a nuestro presidente Alejandro Rueda por postularme para mujer destacada en Literatura en este año, pues fui elegida, y estoy muy contenta, detrás de esta denominación hay siete novelas publicadas, dos cuentos infantiles, dos biografías, dos antologías y mucha entrega a la escritura y, sobre todo, a la promoción de la lectura, quehacer por el que nadie paga, pero que llena el corazón; soy una fiel creyente de que el mejor invento del hombre es el libro y que la mente se ilumina con cada texto que se lee.

Gracias AECHIC