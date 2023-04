Estoy con mi nieto de casi cuatro años, disfrutando, jugando en su recámara con una colección de carritos que en su mayoría son regalo de su abuelo paterno. Y le digo: Oye Hans ya tienes demasiados carritos, se me hace que le voy a hablar a tu abuelo para que ya no te compre más. Dile que mejor te compre otra cosa, algo que necesites, no necesariamente juguetes. Y me contesta con una risita sarcástica -Le voy a decir que me compre calzones. Y se suelta riendo. Es bromista desde que habla y disfruto cómo goza cuando dice algo pícaro y espera a ver qué reacción tienes.

Hace días los estaba cuidando a él y a su hermano de nueve meses y la verdad con el pendiente de la responsabilidad, me olvidé de mí al 100%. Y de repente me dice -Oye abuela traes el pelo como bruja. Me fui a ver al espejo y la verdad hasta yo me asusté.

Me vienen a la mente varios comentarios de mi primera nieta cuando era niña. Me pregunta - ¿Oye abuela, tú eres viejita? Y a los 54 años yo no me identificaba con ese adjetivo para nada y hasta la fecha jajaja. Así que le dije: Nooooo. Yo soy señora grande, no viejita.

Doy clases de natación y para explicarles a los niños que en el agua no nos hundimos si estamos tranquilos, les pregunto ¿Cuánto creen que peso yo? Para que vean que soy mucho más grande que ellos y no me hundo. Y sus respuestas son graciosísimas. Tú pesas como 100 kilos o más. Tú pesas como un elefante. Por eso últimamente he cambiado la pregunta y me refiero a sus papás, para que no me analicen tanto.

También les intriga mi edad, y me ponen todos los años del mundo, así que ya les digo cuántos años tengo para que no me los multipliquen con cifras de tres números.

Cuando mi nieta tenía cuatro años invitó a una amiguita a mi casa, estábamos en el jardín, ellas jugando y yo deshierbando unas jardineras. Corté la flor de una palma sica ya seca, una vaina amarilla y larga y le dije a Julieta, mira esta es la flor de esta planta, pero ya se secó. De inmediato la amiguita volteó a verla y me dijo de lo más natural: Parece un pene (cabe mencionar que esta niña tiene tres hermanos hombres mayores y seguramente veía el miembro como algo muy natural ¡Como debe ser!) Así que yo me tragué la risa ante lo inesperado del comentario infantil y de lo más natural le dije: Tienes razón, parece pene de elefante. Pero ella dijo: Noooo. Mi papá lo tiene hasta aquí y puso su dedito más abajo de su rodilla. Lo que me quedó fue irme a una esquina a soltar la risa lo más disimulada que pude, porque no quería meterle morbo a lo que acababa de decir con tanta naturalidad.

A lo que voy con estas anécdotas es que muchas veces extraño ese lenguaje sincero, espontáneo, sin morbo, decir, así como así lo que se piensa. ¡Pero por muchos paradigmas es incorrecto! Y también veo muy dañino el morbo que le hemos puesto a tantas realidades del ser humano, como el cuerpo y esas partes que se consideran innombrables.

Podemos convertirnos en magos o brujos con nuestras palabras en dos sentidos: Magos: meterle la magia de la empatía y el agradecimiento a las palabras, o desaparecer por la cobardía de no querer decir lo que urge. Brujos: usar las palabras para destruir o por otro lado crear la pócima perfecta, una combinación de vocablos que construyan, una receta de amor que nazca desde el que nos tenemos a nosotros mismos, para luego derramar el dulce brebaje en los demás y lo demás.

ROBERTA CORTAZAR B.