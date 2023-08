No a la politización de la educación en México

Por: Marco Bonilla

Estas semanas se han discutido mucho diferentes posturas respecto a los nuevos libros de texto de educación básica, ¿Por cierto tú ya los conoces? Si no, aquí te dejo el enlace donde los puedes consultar y formarte una opinión propia: https://cife.edu.mx/recursos/nuevos-libros-de-texto-2023-2024-nueva-escuela-mexicana/.

En este espacio voy a permitirme comentar mi opinión personalísima al respecto. En primer término, con toda claridad creo que NO hay derecho a que la Secretaria de Educación Pública, del Gobierno Federal, se dedique desde los libros de texto a sembrar ideales políticos, ideas de un partido o del otro, de un sistema político económico o del otro, ideas de a quien odiar o a quien amar, ideas de adoptar una sexualidad u otra, porque eso es una libertad inherente al ser humano.

Porque como padre de familia yo NO mando a mis hijos a la escuela para que les enseñen con quien acostarse, yo no mando a mis hijos para que les enseñen en que Dios o en que ideología política deben creer, eso lo deciden ellos en su individualidad, porque como seres humanos todos tenemos la capacidad mental y moral, para decidir qué es lo correcto, que es lo ético y que es lo que más nos gusta o lo que más nos conviene.

Tampoco hay derecho a que la Secretaria de Educación Pública quiera ahora, desde los primeros años, instaurar en la niñez mexicana un pensamiento político determinado, que el gobierno quiera arrebatarles el derecho a tener la libertad de decidir y para tener la libertad plena de decidir el mayor ingrediente es ser culto, estar bien instruido, bien educado. Desde mi perspectiva esa es realmente la misión de la SEP, no instalar en la mente de la niñez que tienen que decir, como tienen que pensar, a quien deben odiar, porque es evidente al revisar los libros, que lo que perversamente se quiere hacer es adoctrinar a millones de niños y niñas, para que sus respuestas sean sin pensamiento crítico o analítico, enseñar a confrontarse entre ellos, diciendo tu respuesta está equivocada porque yo tengo otros datos y además ¿sabes porque estás equivocado? porque yo lo digo, pero así no es la vida, así no es la democracia, ni una parte estará nunca totalmente equivocada, ni la otra lo estará, SIEMPRE, tiene que haber un punto medio, un punto en el que podamos encontrarnos las 2 posturas y que eso permita llevar a nuestro México hacia el desarrollo, hacia el progreso, esa debe ser realmente la misión de la SEP, eso Señor Presidente es

fortalecer la democracia, los puntos de encuentro, un país donde tod@s quepamos, no solo quienes creen o piensan como usted.

Me parece que en materia de educación es inaceptable el que cada quien quiera jalar agua para su molino, para su ideología política, para sus creencias o preferencias, porque el futuro como nación, NO está Señor Presidente en quien gane o quien pierda la elección 2024, el futuro de México está en esos millones de niñas y niños que a diario van a sus escuelas a aprender matemáticas, español, ortografía, ciencias, cultura, con el sueño de tener una vida más próspera y con mejores oportunidades que las que tuvieron sus padre.

NADIE en este mundo le va a cambiar la tendencia sexual a NADIE, eso es imposible, porque cada uno decide en su libertad individual con quien se va a acostar, de quien se va a enamorar y con quien quiere compartir su vida, lo que sí podemos trabajar como sociedad, es la tolerancia y el respeto, que a pesar de nuestras diferencias nos une ser seres humanos y ser mexican@s.

Finalmente otro gran error del Presidente de la República y de algunos de sus funcionarios ha sido tratar de segmentar, tratar de contra puntearnos, de dividirnos como nación, que si la etnia x o ye, que si los fifís o los chairos, que si los del sur son más inteligentes de lo que somos los del norte, señores en este mundo NO hay razas, no somos los del norte y los del sur, porque en primer lugar en nuestro planeta solo hay una raza que predomina sobre los animales, y esa es la raza humana, y la raza humana nos diferenciamos de los animales, porque Dios, por cierto en el que creo y lo hago, porque yo lo decidí con TOTAL LIBERTAD creer en Él, nos dio la capacidad de discernir, que es lo bueno y que es lo malo, eso es lo que nos diferencia de los animales.

Lo que debemos cumplir este y todos los niveles de gobierno, es darles a todas y todos la capacidad de discernir, no dar “consejos” políticos desde los libros, nunca desde un libro de texto dictar lo que la niñez de México debe creer, decir o hacer, sino con libertad formar su pensamiento crítico. Pues esa es mi opinión, ¿Cuál es la tuya? #VivaMéxico #VivalaeducaciónLaica.