No cede la violencia en México, sicarios “apuntan” contra periodistas y sacerdotes  

Por: José Luis Jáquez

Se ha implementado infinidad de programas y operativos contra la delincuencia, con grandes presupuestos del gobierno federal y de los propios estados, pero los resultados son negativos.

El Estado mexicano no ha podido garantizar la integridad física de los mexicanos. La inseguridad pública es una constante y se ha convertido en un factor poderoso que inhibe las inversiones, desde las grandes empresas internacionales hasta los pequeños comercios.

La violencia también ha provocado el abandono de miles de familias en zonas altamente peligrosas, como ocurre en Chínipas, Guachochi, Urique y Guadalupe y Calvo.

Los índices de homicidios no han parado, hoy tenemos un terrible incremento, una realidad de la que no puede escapar la administración federal, que por más que el presidente se escude en su frase favorita: “abrazos, no balazos".

En 43 meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador se han registrado 123 mil 435 homicidios dolosos; en el mismo tiempo del gobierno de Enrique Peña, hubo 74 mil 737 asesinatos; con Felipe Calderón se llegó a los 53 mil 319 homicidios; con Vicente Fox, 35 mil 309 asesinatos; con Ernesto Zedillo, hubo 48 ml 141 asesinatos y con Carlos Salinas la cifra de asesinatos fue de 36 mil 433.

Dichos datos surgen de la empresa internacional, Research, líder en investigación sobre asuntos públicos. La fuente informativa nace de las fiscalías de los estados y del propio Instituto Nacional de Geografía y Estadística.

Según datos de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el año pasado hubo 33 mil 316 homicidios, aunque los años más violentos son el 2019 con 34 mil 688 asesinatos y 34 mil 554 crímenes en el 2020.

Con el asesinato en Cerocahui de los jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, crece a siete el número de sacerdotes que han perdido la vida durante el actual gobierno federal. Con una total impunidad.

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, la mañana del miércoles 29 de junio fue asesinado el periodista Antonio de la Cruz. El hecho ocurrió afuera de su domicilio, donde su hija resultó herida.

Con la ejecución de Antonio de la Cruz suman doce los comunicadores que han sido asesinados en el ejercicio de su profesión durante este 2022. Nadie escapa a esta terrible violencia.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la percepción de inseguridad de los mexicanos aumentó del 65.8 por ciento en diciembre de 2021, al 66.2 por ciento en marzo pasado.

Se cometen un promedio de 32 millones de delitos al año, de los cuales, sólo 2 millones se convierten en averiguaciones previas, pues hay denuncia. En tanto la asociación civil Impunidad Cero asegura que el nivel de impunidad es del 98.86%.

Existe un 1.14% de probabilidades de esclarecer un delito, desde que se denuncia hasta que se aplica una sentencia.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en México (CMDPDH) indicó que 310.527 personas como mínimo son desplazadas de manera forzada por año. Michoacán fue el mayor expulsor de población en el país, le siguen Sinaloa, Guerrero y Chihuahua.

El gobierno mexicano “aposto” a una estrategia de seguridad pública que pasa por la militarización, como lo es la Guardia Nacional, pero la violencia no cede, al contrario es más letal. No debemos “normalizarla”, pues todos perdemos.

Urge la participación ciudadana a través del llamado “quinto poder” y acabar con la corrupción, un problema endémico en México.

