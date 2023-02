No cuente mentiras, señor presidente

Por: Eduardo Barbosa Sáenz

¿A quién trata de engañar? ¿A quiénes le quiere ocultar la verdad? ¡Ya no son esos tiempos en que desde el estrado presidencial se aleccionaba y como no había más opción se creía! ¡Ya no es momento de la información oficial cuando en las calles se ven otras cosas y los datos e imágenes fluyen en cuestión de segundos! Mejor aproveche el tiempo y rectifique lo que tenga que hacer, más que quitar las piedras que le estorban, no para un proyecto de nación, sino para un capricho personal y de un interés de grupo.

Ya déjese de estar engañándose y de estar perdiendo el tiempo hasta por… ¡dos horas diarias!, cuando se podría utilizar para cuestiones más productivas, para definir la estrategia que durante ya cinco años no se ha visto y que sólo se ensaña con ofender, difamar y criticar antes que unir, proponer y, sobre todo, actuar.

El domingo pasado, cientos de miles de personas se unieron bajo un solo propósito, uno al que usted se ha aferrado por los fantasmas que le atormentan, porque ya hizo personal esa lucha y no le queda más que a su partido aceptarla aún y cuando no tenga razón. Ya se le puso destrozar al árbitro electoral que le dio el triunfo en 2018 y parece más preocupado porque México le compre esa suposición más que por abonar verdaderamente a la democracia mexicana, respetando la libre manifestación de ideas y la libertad de elegir a nuestros gobernantes a través de la logística ciudadana que cada tiempo de elecciones coordinan tanto el INE como los Organismos Públicos Locales Electorales. No quiere usted eso, por capricho y aprovecha la coyuntura para buscar adeptos con mentiras y chantajes.

Presidente Andrés Manuel, usted no quiere entender el mensaje: respetar la democracia mexicana. Me queda claro que es perfectible, como todo en las diferentes esferas que conforman la sociedad, pero la solución no es el radicalismo para desestabilizar lo que por décadas se ha construido. Es más, me atrevo a decir que la democracia moderna no tiene ni 30 años como tal en que entró a una etapa de madurez, lo cual lo condujo al triunfo que en 2018 el propio INE le validó a través de la organización de elecciones en todo el país en manos de ciudadanas y ciudadanos que son de quienes más se pone en tela de juicio el actuar y operar de la vida electoral y democrática en México.

Esperemos que la razón no se nuble en la última instancia que le queda a México por la división de poderes y que no es para nada el Legislativo, donde la voz ciudadana de noviembre del 2022 no retumbó, sino ahora le toca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esperemos haga lo suyo.

Lo del domingo fue una llamada de atención muy contundente, de exigencia para respetar lo que la Constitución, las leyes y las instituciones dan legalidad e imparcialidad en el sistema electoral, el cual se ha construido basado en luchas, liderazgos y hasta sangre y no con caprichos, gustos y antojos de un presidente, sino de la voluntad y actuar de los ciudadanos mexicanos. No cuente mentiras, señor presidente y entienda: El INE, mi voto y la democracia mexicana NO se tocan.

¡Estoy para ayudar!

Comentarios: eduardo.barbosa.saenz@gmail.com

Redes sociales:

*Facebook Eduardo Barbosa Sáenz: /BarbosaSaenzEduardo

*Twitter: @EBarbosaSaenz