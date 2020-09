No dejo de sorprenderme

Estas semanas han sido muy intensas; hemos visto la violencia, la incongruencia, la insensibilidad y falta de compromisos.





Vemos con profundo dolor que el Presidente sigue gobernando en el espejo retrovisor y culpando a todos de sus desaciertos y errores, no puede ser posible que los Chihuahuenses estemos viendo como se llevan el agua de las presas. No podemos quedarnos solo observando, hemos hecho y dicho lo que por derecho nos corresponde pero vemos un Poder Ejecutivo que no escucha, no atiende y no resuelve.





La economía de nuestro Estado depende del sector primario; somos primeros lugares en producción de chile, nuez, manzana, maíz amarillo, alfalfa y muchos productos más; hemos llegado a esas cifras gracias al gran esfuerzo de los hombres y mujeres trabajadoras de Chihuahua.





En el centro del país, es claro que no se valora el profundo esfuerzo del trabajo en la tierra, con el sol de 40 grados de frente, el ser un estado desértico y que cada gota que cae del cielo se valora y se cuida. Podemos ver por generaciones que nos han educado en el cuidado del agua, que no se desperdicia y que se reutiliza, no veo como consideran que nosotros vamos a necesitar que nos vengan a decir como cuidar nuestra agua.





Hoy quise escribir a todos aquellos hombres y mujeres que tienen meses pidiendo que sus palabras sean escuchadas, pero el creador ha escuchado e inician las lluvias espero que así siga para poder sacar el compromiso adelante y que el ganado tenga agua para beber.





No se puede estar preguntando a los ciudadanos como quieren que se juzgue a los expresidentes cuando la ley lo dice con toda claridad. Mejor, yo invito a toda la gente de MORENA que vayamos a la Boquilla y le preguntemos a los agricultores como quieren que se gobierne hoy, cuáles son las necesidades de las familias y cómo pueden hacer crecer la producción y el empleo.





Solo agregaré que estamos analizando el paquete económico y veo que lo único que les importa son los proyectos faraónicos del presidente y no las necesidades del sector agropecuario, de la problemática de la educación, de la salud, de la cultura. Bajan las participaciones a los estados y municipios, un panorama muy triste y desalentador; ya veremos el compromiso de la mayoría en el Congreso con sus representados, seguimos avanzando en el análisis.





Estemos pendientes de sus representantes y hagamos una exigencia para México y los Mexicanos.