No entienden

En el primer trimestre de este año muchos analistas pronosticaban que debido a las grandes obras improductivas del gobierno anterior y el exceso de gasto en su ‘política social’ entregada sin patrones de verificación de los recipientes nos llevarían a una crisis fiscal y mucho menos se convencían que el déficit fiscal alcanzaría el 6 por ciento del PIB y que además no habría forma de detenerlo. Desgraciadamente todo eso se ha confirmado.

A lo único que ha prestado atención el gobierno, es a presupuestar un déficit menor para 2025 que sería de 3.9 por ciento; sin embargo, especialistas coinciden en que el siguiente año existe el riesgo de no contar con recursos públicos suficientes para disminuir el déficit a través de una mayor recaudación y menor gasto que son las propuestas de Hacienda para 2025.

(Intereses) El paquete 2025 propone ingresos públicos por 8.05 billones de pesos y un gasto por 9.22 billones de pesos, basados en un crecimiento que Hacienda estima en un rango de 2 a 3 por ciento con un crecimiento anual de 2.3 por ciento; cuando el consenso anual del mercado es de 1.8% por ciento del PIB mientras que el FMI de 1.3 por ciento del PIB (Existen instituciones que nos ven con crecimientos negativos). Si Hacienda se queda por debajo de este crecimiento esperado, es probable que los ingresos tributarios (impuestos y otros) no sean suficientes para cumplir con la meta de ingresos y así poder disminuir el déficit, lo que sucedió varias veces durante el sexenio pasado.

También se proyecta una inflación de 3.5 por ciento y tipo de cambio de 18.5 pesos por dólar, además de una deuda pública estable en 51.4% del PIB. Pero sin embargo se proponen reducciones criminales, en el sector salud se propone una reducción de 12.1 por ciento en relación con el 2024. En inversión pública se da una reducción de 14 por ciento (996,000 millones de pesos). Se prevé un costo financiero de la deuda (Intereses) por 1.38 billones de pesos.

Fuera de la ideología comunista de nuestro actual gobierno, debemos reflexionar ¿por qué estamos en situaciones tan precarias? Y no de ahora si no de hace mucho tiempo. Las ideas comunistas que en realidad son en realidad proteccionistas opuestas a los aranceles, como ejemplos, el modelo de sustitución de importaciones en México en el siglo XX y las que Trump últimamente está amenazando con imponer, son lo mismo. Si leyeran un poco de historia económica se darían cuenta que estas no funcionan. Al contrario provocan pobreza e incertidumbre, lo que deteriora las expectativas de los inversionistas privados, dando lugar a una reducción de su gasto y a una reducción de la economía, e inclusive podría llegarse a algo más grave: una “depresión”. Esto se puede solucionar aumentando el gasto, incentivando la inversión privada mediante incentivos y seguridad jurídica, también entra en la ecuación los proyectos financiados con dinero público y ante todo el impulso al comercio que es el verdadero creador de riqueza,