No es el león como lo pintan

Al parecer nadie se ha dado cuenta, o no se quieren dar cuenta de los innumerables mensajes que el presidente Andrés Manuel López Obrador deja en sus diarias comparecencias mañaneras aparentemente ante un reducido número de comunicadores, pero con una cobertura impresionante y con la presencia de funcionarios de su gabinete, según sea el o los temas que indiscutiblemente se han decidido con antelación a la oficiosa rueda de prensa. Tampoco en los mensajes que deja en sus giras de trabajo, casi siempre por las zonas o las entidades más desprotegidas o desbastadas de México.

El sentimiento presidencial a través de las frases más frecuentes de Andrés Manuel López Obrador y muchas de las veces sus sentimientos saliendo a flote:

El poder, dice el presidente, sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás.

Afirma que con la gente se llena de fortaleza moral, ya que considera que es una de las actividades más humanas que existen.

Lo importante es hacer política para el pueblo.

Agrega que político que no sale al sol, hasta se puede quemar.

Pero sin duda de lo más motivador del presidente son los 300 mil millones de pesos para la gente, de manera directa a ellos.

El poder político y el económico eran lo mismo, ahora hay buena separación. El Gobierno tiene que representarlos a todos.

Separación Iglesia-Estado no significa impedir las libertades ni creencias.

Respeto mucho la opinión de la Iglesia Católica y de las demás iglesias y no voy a polemizar. Me satisface la postura de Francisco para defender a los pobres.

Va muy bien la economía, la inversión extranjera, pero no hemos podido bajar la inseguridad ni la violencia.

El humanismo es el tronco común de la educación.

Estamos logrando la transformación sin violencia, de manera pacífica.

La gente está feliz, está feliz, está contenta, lo puedo constatar en los pueblos.

Cuando se cambia la mentalidad se cambia todo.

Que no se nutra el poder político del poder económico.

Auténtico Estado de derecho.

Cito la Biblia, no hago juicios temerarios.

El que no escucha a la gente no tiene comunicación con el pueblo, no es político.

300 mil millones de pesos para la economía nacional.

Crecimiento esperado.

No enfrentamientos comerciales con Estados Unidos.

Primero los pobres.

No me confundan, no somos iguales.

Sin duda. No más impuestos ni gasolinazos.

Deducibilidad de impuestos cero.

Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho.

La paz y tranquilidad son frutos de la justicia.

Soy perseverante, más cuando estoy convencido de la causa, no vamos a ceder, vamos a seguir enfrentando todos estos cuestionamientos sin perder la cabeza, sin actos autoritarios, respetando al poder Judicial, el Estado de derecho y hasta con buen humor.

Desmontar las falacias que fue creando la nueva corriente de pensamiento, 36 años haciéndonos creer que con las privatizaciones iba a haber empleo, bienestar, ¿en que se benefició el pueblo con esas políticas?

Se acabó el chayote, no vamos a censurar a nadie. La prensa se regula por la prensa.

Pensamientos preclaros del presidente López Obrador, para gobernar México. Todos los ha mencionado personalmente y todos los ejecuta religiosamente, aunque algunas de las veces su propia gente haga creer que algunas cosas van por otro rumbo, claro buscando sus intereses porque no tienen claridad en la ya doctrina lopezobradorista.