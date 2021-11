No es lo mismo la ONU que la mañanera

Por Guillermo Luján Peña

Todas las semanas hay alguna tontería que se le ocurre al inquilino de Palacio Nacional, porque se maneja a base de ocurrencias, y decidió participar en el consejo de seguridad de la ONU, en Nueva York, y el pleno estaba casi vacío, es decir que los países del mundo tuvieron muy poco interés en escucharlo y no sólo eso, sino que dos potencias mundiales, Rusia y China, le reclamaron por el contenido de su discurso. Un ridículo más ante el mundo.

Se equivocó de foro, era el consejo de seguridad, pero como la seguridad en México ha crecido tanto que el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que basa sus análisis en cifras oficiales de cada país, acaba de publicar por cuarto año consecutivo que México es el primer lugar de muerte por homicidio, 18 ciudades de México ocupan los primeros lugares, consideran a nuestro país el epicentro mundial por homicidio, de tal manera que no había posibilidad de hablar de la seguridad del país, cuando la violencia ha crecido más que la que tuvimos con Felipe Calderón y Peña Nieto juntos. De cada 100 homicidios, se castiga sólo a 7, ya ven que hasta el hermano del Chapo Guzmán, Ovidio, ya capturado por el Ejército, López ordenó que lo soltaran y días después fue hasta la sierra de Sinaloa a saludar a la mamá de los Guzmán, algo nunca visto, él fue a la ONU y habló de la pobreza que hay en el mundo.

Como la Chimoltrufia, pensó que voy y les hablo de lo que yo quiera. Les hablo de la pobreza que está creciendo en el mundo y que era necesario que los países ricos formen un fondo de 750 mil millones para ayudar a los países pobres, como México, no para ser más productivos y salir de la pobreza, tampoco para hacer inversiones en estos países, que creen riqueza para todos sus habitantes. No, sólo fue a pedirles una limosna a los neoliberales que tanto odia. ¿Por qué no fue a pedirle dinero a Cuba, Venezuela, Nicaragua, todas las repúblicas bolivarianas, que forman el grupo de Sao Paulo?, y ponerse a trabajar, sólo se quejan de los países ricos, ya que no quitaron el oro y la plata y por eso somos pobres, dicen los socialistas.

La riqueza no está en el oro o en los dólares. La riqueza está en el mercado, ya que yo puedo traer muchos dólares en Cuba o Venezuela y no me sirven de nada, ya que no hay que comprar en ese mercado, no hay producción, porque desde Fidel Castro y Hugo Chávez fueron expropiando empresas, que porque se estaban haciendo muy ricos y pasó a ser manejado por el Estado, por supuesto que ahora no producen nada. No se puede comprar nada, aunque traigas muchos dólares. Pudiera haber algo que comprar, pero a la mejor el que tiene ese producto no le interesan nuestros dólares, porque él lo que quiere es intercambiarlo por comida. Por eso la solución a la pobreza no está en repartir dinero, sino en aumentar la productividad de todo lo que el pueblo necesita.

Quitarles a los ricos para darle a los pobres jamás será la solución, ya que los ricos tarde o temprano se van a cansar de trabajar para que otros disfruten de su trabajo. La riqueza no es fija, va cambiando de acuerdo con el mercado. Por ejemplo, con el internet, ahora los libros, los CD de música, las películas que se rentaban o compraban, ahora ya no sirven de nada y todos esos negocios que tenían cierta riqueza han desaparecido, ya no vemos negocios que rentan películas o que vendan música en CD, la riqueza cambió gracias al internet.

