Me parece que a veces hay que mostrar su desacuerdo. Eso no significa que uno tenga la verdad. Es sólo una opinión. Hoy me pareció necesario dar mi manera de pensar.

No me parece que una ciudad del estado de Chihuahua, y diferente de la ciudad de Chihuahua, se presente como representante de Chihuahua. No es de la cd. de Chihuahua, no es del estado, es una ciudad del estado de Chihuahua. Juárez es Juárez. Y un juareño puede ser representante de Juárez, pero no de la cd. de Chihuahua. Hay un juareño que se dice en la televisión como represente de la cd. de Chihuahua. Y habla de Chihuahua dando fotos de de Juárez. Y habla de Chihuahua como si fuera de aquí. Tenemos en la cd. de Chihuahua muchos varones y muchas mujeres que son valiosos. Y hay un canal de televisión que en la pantalla da el clima de Chihuahua y de Juárez. Antes de hablar del alcalde de Chihuahua habla del alcalde juareño, y pasan las noticias nocivas de aquella ciudad. Y pasa todas las noticias de Juárez. ¿Qué la ciudad de Chihuahua no sirve? ¿Qué no tenemos chihuahuenses egregios? Ya es tiempo de que un chihuahuense represente a Chihuahua.

Pasando a otras cosas. No estoy de acuerdo en que en la cd. de Chihuahua los carros se estacionen en las banquetas obligando a los transeúntes a exponer su vida al tener que bajar a la calle. No estoy de acuerdo en que en la plaza del centro un carro se estacione en espacios que son para que los caminen. Si todos los carros aprovechan los espacios para los paseantes pronto el centro será un estacionamiento repleto y kilométrico. No estoy de acuerdo en que en la calle Libertad, entre la calle Cuarta y Ocampo, los carros se estacionen en tres filas impidiendo la circulación de autos. ¿Dónde están los tránsitos? Les damos un sueldo para dirigir los carros. Los de a pie no pueden caminar entre los carros que se pararon defensa con defensa.

No estoy de acuerdo en que los puestos de elotes invadan las banquetas, las calles, y los espacios para paseantes. Cualquier vendedor pone sus puestos sin que nadie les diga nada. Creen que eso está bien. Debe haber un vigilante. Los camiones turísticos dificultan el tránsito de los autos. Y se paran en la calle Victoria, sin que nadie los pueda mover. Alguien debe poner orden.

No estoy de acuerdo con no respetar los cajones azules que son para incapacitados. Es un lugar que siempre está vacío. Pero cuando un enfermo lo necesita está ocupado. En las iglesias las primeras bancas son para los incapacitados. Pero siempre las usan los sanos. Cuando llega un enfermo no hay lugar desocupado.

En una ocasión un carro pasó a alta velocidad. Uno de los presentes dijo: - “Ese va a matar a alguien”. Y se escuchó un frenazo: había atropellado a un anciano. Lo había matado. Manejar a alta velocidad siempre deja un muerto. En este mes de diciembre las posadas hacen que fluya el alcohol. Muchos manejan bebidos. Es un despropósito.

Evita obligar a decir: No estoy de acuerdo.