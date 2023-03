¡No fotomultas! ¿Por qué? ¡Porque no! 

Por: Antonio Ríos Ramírez

Las semanas pasadas hemos visto cómo los accidentes mortales se han manifestado, principalmente por exceso de velocidad de los automovilistas. En algunas arterias de la ciudad vemos cómo las autoridades demuestran su incapacidad para controlar a los muchos vehículos que transitan fuera de los límites de velocidad establecidos. Y por supuesto, a falta de una cultura vial de ciudadanos se incita al incumplimiento de los reglamentos respectivos.

El uso de la tecnología para “evitar” accidentes es una medida utilizada ya en muchas ciudades del mundo con unos resultados evidentes. En nuestra ciudad existen estadísticas de reducción considerable de accidentes con el uso de una tecnología denominada “fotomultas”. Esto es, la colocación de cámaras a lo largo de las vías que detectan la velocidad y en cuanto exceden dentro de un límite automáticamente se toma la fotografía del vehículo, sus placas, la velocidad y la ubicación de éste. Esta es sólo una aplicación del uso de las cámaras para “prevenir” y en su caso sancionar a los automovilistas que rompen las normas. Si revisamos los accidentes en un horizonte de tiempo, comparado con aquellos tiempos que se tenía las cámaras en uno de los periféricos, podemos constatar su efectividad. Y si recordamos muchos de los que transitamos por ese periférico fuimos testigos de la desaceleración de los automovilistas cuando entraban a la vía por el conocimiento de que estaban instaladas las cámaras. Desafortunadamente se politizo esta medida y se eliminaron el uso de las cámaras, argumentando “que eran recaudatorias” , “que tenían muchos errores” , que era “atentar contra el individuo”, en fin, muchos argumentos que realmente obedecían a una cuestión política, porque todos esos argumentos eran fácilmente resueltos, principalmente la transparencia y el destino de los fondos, que recuerdo se propuso para mejorar la señalización de las vías, que tanta falta nos hace y la creación de un esquema ciudadano de monitoreo.

En una visita hace poco a la infraestructura tecnológica de seguridad, que por cierto está muy bien, nos hicieron varias demostraciones de como con las cámaras existentes era posible detectar autos estacionados mal, o autos circulando sin placas, etc. En fin, fue una gran demostración de que sí podemos “prevenir”, “educar”, y potencialmente sancionar, utilizando la tecnología. Así como se detecta al ladrón que entra a un establecimiento con fines ilícitos, las cámaras inhiben el hecho o detectan a la persona que está cometiendo delito.

Es increíble cómo las autoridades se aferran a politizar estrategias en lugar de ver por la ciudadanía. Ya estamos igual que el Ejecutivo, en lugar de arreglar el mal o posible mal, lo destruyo, ¿por qué? ¡porque yo digo!, la verdad, qué triste.

El mover a una ciudadanía a una nueva era de tecnología para prevención, es una realidad que apoya, por muchos frentes a ser más eficientes, más efectivos y lograr más impacto en la seguridad. Uso de cámaras, uso de aplicaciones móviles, automatización de procesos, monitoreo GPS, auditorías electrónicas. En el caso concreto de las cámaras en las vías; disuade a conductores a exceder límites de velocidad, reduce accidentes y facilita la identificación de infractores.

Curioso es ver cómo un ciudadano de nuestro país cruza la frontera y ahí sí respeta las leyes y reglamento, diferencia, las sanciones altas, que, desafortunadamente sirven de freno a conductores que comúnmente les gusta infringir la ley. Probablemente el impacto más fuerte sea, como dicen muchos, es la falta de cultura vial y ahí es donde, además del uso de la tecnología, podemos influir en la formación de nuevas generaciones, educación vial. No es el término “fotomultas”, no es “el destino del ingreso”, es la falta de conciencia ciudadana de las autoridades para resolver los problemas en beneficio de los ciudadanos y no de una posición política.