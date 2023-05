No guardemos silencio

Leí hace unos días el texto, que, de manera original, se debe al ex oficial naval y pastor luterano alemán, Martin Niemöller (1892-1984).

La mención del poema reza:

“Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, porque yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar.”

Esto siempre me lleva a reflexionar sobre nuestras condiciones actuales de país, donde tenemos dificultad, para siquiera poder atender a un vecino que tenga una dificultad a nuestra vista.

Las condiciones sobre las cuales nos vemos envueltos son un maremoto de noticias, buena y mala información a pastos, cada día una ocurrencia o polémica desatada por el mismo presidente; inseguridad con altibajos, mayormente “alti” que bajos. Proyectos de desorientación y manipulación en la educación de los niños, reformas en las leyes y constitución con intenciones retrogradas, denostación y polarización de la sociedad mexicana. En fin, una desbandada de eventos y situaciones que vemos pasar, y tenemos dificultad para enfrentarlas, discutirlas y más para contraproponer de manera más efectiva.

Los estados de Coahuila y de México, en unos días serán capaces de poder usar la última bala, la herramienta del voto que, junto al INE, (al cual sí pudimos defender en dos ocasiones masivamente), serán la forma civilizada, pacífica y transparente de mostrar la defensa de lo creen, es lo mejor para sus habitantes. Deseamos que haya participación masiva, para así evitar que el desánimo y la apatía, hagan presa de ellos y permitan, que lo indeseable y las causas de arrepentimiento, los lleven a decisiones de minorías que van en contra del interés y bienestar general.

A lo mejor pensamos que no podemos hacer nada, y si podemos, podemos aquí hacer lo propio para que no se pierda el interés de lo que hace dos semanas escribí, donde en la ciudad de Chihuahua, hemos ido ascendiendo en calidad de ingresos, calidad de vida, productividad y competitividad. Donde hemos sido capaces de convivir sociedad y gobierno, de decidir de manera coordinada las acciones y los destinos de los fondos públicos, donde el interés por el pueblo se hace auténtico, pero inteligentemente. No jugándonos el dedo en la boca con aquello de, “levante la mano el que quiera…”

Seamos ciudadanos que no guardemos silencio, que participemos, que protestemos cuando sea necesario, pero que propongamos todo el tiempo y hagamos que nuestra voz sea escuchada, por los medios adecuados a la situación. Velemos porque los que pretendan representarnos, sean gente bien intencionada, sí, pero también inteligentes y capaces de hacer lo que la población requiere y necesita, de manera transparente y efectiva.

Participemos y exijamos ser parte de la integración de los libros de texto de primaria, que no sea presa de idealismos, que ayuden realmente a formar el carácter de los niños, no a permitir que los medios y la influencia de tendencias de manipulación mundial, los hagan parte de los “zombis” que siguen tendencias deformadas.

Hoy tenemos herramientas de participación, como lo es CHIHUAHUA FUTURA, ahí también podemos hacer algo mejor por nuestra comunidad, cuidar y hacer mejor nuestra ciudad y comunidad, los invitamos a ser parte de la iniciativa ciudadana, que ha logrado integrar a la cuádruple hélice, y que avanza gracias a chihuahuenses que buscaron no guardar silencio.