No lo digo sólo yo; lo dicen muchas y muchos otros ciudadanos

POR CARLOS JARAMILLO VELA





Preocupante escenario se presenta para el país en el próximo proceso electoral; el presidente Andrés Manuel López Obrador ha llevado a una ríspida confrontación a los mexicanos. Desde el comienzo de su administración, a través de su discurso ha enfrentado a unos contra otros, estigmatizando a sus opositores con calificativos denigrantes, como “conservadores”, “corruptos” y “traidores a la patria”, ocasionando con perversidad una marcada tensión social, que hoy representa un peligro para la armonía política y social.





El presidente no está dispuesto a respetar la ley, ni a las instituciones democráticas, ni la libertad política de los ciudadanos; a ultranza, quiere controlar la elección presidencial del año entrante. La nueva estrategia, ideada por López Obrador, es la creación de una sección llamada “No lo digo yo”, cuyo objeto, como él mismo lo reconoció en su conferencia Mañanera, es eludir sus responsabilidades legales, para evitar ser sancionado por interferir en el proceso electoral. La intención del presidente es continuar denostando al Frente Amplio Opositor por México, y en particular, a la senadora Xóchitl Gálvez, quien se perfila como una seria aspirante a la candidatura presidencial para el proceso electoral en puerta.

El pueblo se encuentra suficientemente politizado, y percibe la situación a la que está llevando al país el presidente López Obrador, por ello, es común ver las expresiones de reprobación que, hacia su actitud personal y su desempeño de gobierno, vierten los ciudadanos, en algunos espacios noticiosos. Ejemplos de esto son los siguientes puntos de vista de los ciudadanos y ciudadanas a continuación citados, cuyas expresiones fueron publicadas en la edición del 19 de julio de 2023, del noticiero que conduce el periodista José Cárdenas, en Grupo Radio Fórmula:

“En la Mañanera violar la ley y no pagar las consecuencias también es corrupción”: Óscar del Castillo Martínez. “El TRIFE pone el alto a los partidos ya que Morena lleva cuatro meses saturando el país con bardas y espectaculares, no se vale”: Marta Bouxbam. “Puras provocaciones para Xóchitl de parte de Morena; el diputado por la pseudo denuncia, y Ebrard por debate, que se espere a ver si lo deja llegar a AMLO”: Sergio González. “AMLO no deja de investigar a Xóchitl, y el INAI sin funcionar y sin poder investigar a los gastos del gobierno: Miguel Castro Delgado. “Qué ejemplo de AMLO, con tantas trampas y engaños para eludir sus responsabilidades”: Álvaro Domínguez. “Qué bueno que el presidente, por denostar, le dijo “Señora X”, ya que así se le reconoce a Xóchitl; total por su mala intención tiene efecto contrario”: Gabriela Acosta. “No lo dije yo, pero sí lo difundo yo en mi Mañanera; AMLO se burla de México”: Jorge Ceballos.





“Qué descaro, exhibir los contratos de Xóchitl y esconder los del Tren Maya, Dos Bocas y el AIFA”: José Canul. “AMLO te recuerdo que lo que se siembra se cosecha, y estás sembrando faltas de respeto, odio y rencor”: Víctor Garduño. “Las elecciones de 2024 serán una guerra en el lodo, provocada por Morena, por el temor a perder el poder”: Enrique Acevedo. “Es increíble el odio que muestra AMLO hacia otras personas; desaprovechó su oportunidad en la historia”: Carlos Hernández. “El presidente está aterrorizado, ya se ve perdido”: José Mata. Es pésimo, así como carente de ética, el legado político que Andrés Manuel López Obrador está dejando a México; y no sólo lo digo yo, también lo afirman, de manera categórica, las y los ciudadanos mencionados.





carloshjaramillovela@yahoo.com

Miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua, A.C.