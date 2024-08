No me quiero ver en ese espejo

Vemos, escuchamos y hasta nos atrevemos a opinar, hablo de la elección en Venezuela, la esperanza se alimentó por meses, se vio, por mucho tiempo los abusos, la pobreza y la indolencia del gobierno, ¿ Quién no conoce a un venezolano que esté refugiado en nuestro país?.

Sus comentarios, hace algunos años, parecían algo lejano, algo que jamás sucedería en nuestro país, pero suceden tantos acontecimientos, que cada vez las posibilidades y gran parecido con la forma de gobierno son muy similares.

México tiene su propia forma de gobierno y no dependemos de la economía en base al petróleo únicamente, como hace 25 años era Venezuela, al contrario, creo que la empresa del petróleo le cuesta más de lo que nos genera, pero que un gobierno tenga el poder absoluto, me aterra, es ese momento que pensar en mí país y su forma de gobierno, cobra sentido, los equilibrios, nunca serán, ni estarán de más.





Han surgido a lo largo de los años algunas modificaciones a las leyes y hasta la constitución, esas modificaciones, surgen en la mayoría de los casos, para equilibrar el poder, darle forma al gobierno, transparentar el uso de los recursos, tener información disponible para los ciudadanos, que exista prensa libre, libertad de expresión, fiscalías independientes, autoridades no cooptadas por el gobierno, pero lo principal que exista división de poderes.





Hoy se discute de forma contundente la representación en el poder legislativo, se hacen análisis con gente muy preparada y con amplia experiencia en la materia, en mis limitaciones respecto al tema, me parece que hay un tema central, que dice el ciudadano… creo que es un tema por demás especializado y técnico, al ciudadano común habría que hacerle preguntas muy sencillas, ¿te gustaría darle todo el poder a una sola persona?, ¿ te gustaría vivir en un país con libertades?, ¿te gustaría que siga la división de poderes?, ¿te gustaría que siga existiendo la libertad de prensa?, ¿te gustaría que existan órganos autónomos que vigilen el gasto público?, ¿te gustaría que existan órganos autónomos que cuiden los derechos humanos y el cuidado al medio ambiente?, ¿te gustaría que la educación sea sin ideologías ni sesgos partidistas?, ¿te gustaría vivir en un México sin miedo?, ¿sabes qué es una tiranía?, eso lo entendemos todos, todos queremos que sean respetados nuestros derechos, que se cuide la educación, la salud, que sea un país productivo, que caminemos con libertad y seguridad, pero si se gobierna con el poder absoluto y antojo de unos cuantos, sin equilibrios, la realidad nos alcanzará con el tiempo, y vamos a caer en un gobierno como el de Venezuela, con atropellos y absolutismo, donde se reprime la libertad en todo sus sentidos, donde no permitieron que nadie viera como votaron los venezolanos, donde no quieren mostrar las actas de votación, donde el arbitro de la elección es el mismo gobierno, que no quiere dejar el puesto, si, eso es lo que no queremos.





Seguramente tú querido lector, has leído las noticias, haz visto las imágenes y sentido la impotencia de no poder hacer nada, así es un país con un gobierno tirano, y no quiero verme en ese espejo, me parece inhumano e insensible, no quiero ver a México en 25 años, con más pobreza, sin derechos a la salud y con hambre, es doloroso que no quieran soltar el poder, que no respeten los derechos de los ciudadanos…NO, NO ME QUIERO VER EN ESE ESPEJO.





Doctora en Derecho Fiscal. Diputada federal

patyterrazasb@gmail.com