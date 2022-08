No me reconozco

Por Roberta Cortazar

El tiempo pasa más deprisa cuando tienes muchos pendientes, son tantas las cosas que hoy tengo que hacer, que hay días que ni chanza de un minucioso vistazo al espejo de aumento, hoy lo que debo solucionar se antepone y en la noche el cansancio hipnóticamente me lleva a la cama para dormir y recuperarme, pero en una mañana tranquila, con la pila cargada y los ojos agudizados, voy al lavamanos donde me espera el espejo y pasa lo que a cierta edad, la imagen que veo no empata con cómo me siento, ya no está la cara que me saludó mañana tras mañana por muchos años con un deterioro casi imperceptible, hoy se asoma una diferente aunque conocida, en ella veo un poco de mis padres, cuando los observaba y pensabas “ya se están haciendo viejos” pero ¿ya llegué a eso? En los últimos meses el cambio ha sido notorio, pero dentro la chispa de la vida no empata con el deterioro físico, estoy en una época de mi vida que disfruto la existencia con más fuerza, aprecio estar viva más que nunca y tener la salud para ir y venir, para hacer y deshacer, motivo por el cual doy gracias cada mañana. A los 63 años mi imagen me está recordando que este lapso terreno tiene caducidad y que si voy a hacer ALGO lo haga ya, porque entre más años, menos tiempo.

La comparación del caparazón de oruga (la vejez) antes de hacerse mariposa (cuando el espíritu deja el cuerpo físico) es real, y no pienso pelearme con esta realidad, haré todo lo que pueda para estar saludable, pero mi apariencia será la que el tiempo marque. No me veo ingresando a un quirófano para quitarme arrugas, me intimida la idea de una intervención de este tipo sólo para mejorar mi apariencia, así que tendré que irme reconociendo más seguido.

Mi madre ya con los años encima decía algo que nos hacía reír mucho: “Ahora me toma más tiempo arreglarme y con menos resultados”. Y hoy yo lo estoy viviendo. Cuando me pongo sombra en los párpados, la brocha ya no recorre una piel firme, la flacidez hace que la piel se vaya con la brocha. El color del lápiz labial ya lo elijo discreto, pues el color corre por las arrugas alrededor de la boca. Las manchas de la cara cada vez son más y me han recomendado hacer algo con las excesivas manchas de mis manos, pero yo ya acepté que así es mi piel, y prefiero tenerlas que ponerme un producto que descalcifique mis huesos, cejas y bigote desparraman vellos de más, así que la saca cejas es un instrumento indispensable, los dientes se mueven y pierden blancura ¿Y qué le vamos a hacer? ¡Lo que se pueda con lo que se tenga!

La belleza es un concepto personal, cada cual la descifra de distintas maneras y es muy respetable buscarla como nos plazca, pero muy importante abrirse a lo bello que brota de la mente y el espíritu. ¡Frase común al inicio del deterioro físico! Jajaja.

Cuando ya no empate tu vitalidad con la apariencia física, no pierdas el tiempo en lamentarte, tu mente y espíritu han hecho un largo viaje para darte sabiduría, úsala para disfrutar esta etapa.

