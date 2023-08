Un gobierno sordo, que no escucha, un presidente que sólo se escucha a sí mismo, porque actúa como la canción de “SIGO SIENDO EL REY, PORQUE MI PALABRA ES LA LEY”, y lo dice con todo descaro, “no me vengan conque la ley, es la ley”, sólo le falta decir porque yo soy la ley, como en la época del lejano Oeste, que la ley era quien traía la pistola, una regresión de más de 100 años. Cada día estamos peor.

No queda duda, que al señor López Obrador no le importan los mexicanos, ni los seres humanos. El colmo fue la semana pasada, que se hizo que no escuchó cuando los periodistas de la Mañanera le preguntan sobre los cinco jóvenes asesinados en Lagos de Moreno, Jalisco, y no sólo dijo: “No oigo”, sino que hasta un chiste contó de alguien sordo (de pésimo gusto), una burla para los jóvenes y sus familias

Al día siguiente en lugar de contestar a los periodistas sobre el tema de los cinco jóvenes asesinados en Lagos de Moreno, se hizo la víctima ya que los periodistas malinterpretan lo que dijo, pero es evidente que no sólo no quería contestar, sino hasta se burló de ellos y ahora resulta que él es la víctima y termina ese día con su ego resaltado porque informó que él es el tercer presidente mejor evaluado del mundo, jajajaja, que se lo crea su abuela.

No se disculpó, no ofreció sus condolencias a los familiares de los jóvenes asesinados, no ofreció investigar hasta sus últimas consecuencias, aunque sabemos que no lo harán, como en muchos casos de violencia en que no se sabe absolutamente nada, porque los delincuentes son seres humanos y hay que respetarlos, dice AMLO continuamente, y estas son las consecuencias de la impunidad total en que vivimos.

Hay que recordar que, hasta un delincuente guerrillero guatemalteco, César Montes, que encarcelaron en Guatemala y lo condenaron a 175 años de prisión, se lo quería traer para acá y liberarlo, porque se encuentra un poco delicado de salud, ya que tiene 83 años de edad, dijo López Obrador. Claro que las autoridades de Guatemala lo mandaron a freír espárragos y lo que le sigue.

Es una constante, que confirma que al tipo este no le importamos, lo mismo sucedió con los 36 muertos de la línea 12 del Metro de la CDMX, por mal hecho en la época de Ebrad y falta de mantenimiento de Claudia, pero eso sí para carteleras, bardas y espectaculares, en las campañas de las corcholatas de Morena en todo el país, sobra dinero. López no se presentó a solidarizarse con los heridos de la línea 12 del Metro, menos con las familias de los fallecidos.

Mismo caso con los 40 fallecidos en las instalaciones del Instituto Nacional de Inmigración, en Ciudad Juárez, donde murieron calcinados y López se burló de ellos y tampoco acudió a ver en qué se ayudaba.

A las madres mexicanas de hijos desaparecidos tampoco las ha querido escuchar, porque NO OIGO, pero qué tal a las madres argentinas que tienen años luchando por sus hijos desaparecidos, a ellas sí las recibió y las escuchó, aunque no hizo nada, pero el mensaje es terrible para las madres mexicanas y todavía se atreve a decir que el pueblo sabio y bueno lo sigue queriendo y creyendo todas sus mentiras.

No oigo, ni oiré a los mexicanos, sólo me escucho a mí mismo.