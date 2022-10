No pasó, lo que pasó

Por Guillermo Luján Peña





Qué vergüenza, qué lamentable espectáculo está dando el presidente, ante el hackeo por parte de un grupo autodenominado “Guacamayas”, queriendo minimizar el gravísimo problema de nuestra seguridad nacional que ha sido vulnerada, intervenida y obtuvieron seis terabytes de información que equivalen a millones de páginas de información, millones de fotografías, documentos ultrasecretos, pero para el presidente esta información ya era pública.

Poco a poco iremos conociendo el contenido de estos millones de hojas de información, donde nos enteraremos no sólo de sucesos que han ocultado a la población, sino de mentiras que son una costumbre del presidente mitómano que tenemos, que vive tratando de engañarnos, para que su popularidad no se vea mermada.

De los primeros temas, ha sido la salud tan deteriorada del presidente, que se ha mentido por parte del Ejecutivo, haciéndose pasar por una persona muy saludable, cuando es todo lo contrario, su salud está bastante mal y han tenido que mandarle helicópteros del Ejército para llevarlo de urgencia al hospital, lo cual no está mal, lo que sí está mal es que se oculte y se mienta sobre la salud del Ejecutivo.

Otra información que ya se dio a conocer es el espionaje que está haciendo el Ejército a periodistas y personajes importantes, incluyendo a diplomáticos de otros países, acreditados en nuestro país, incluyendo al embajador de Estados Unidos en México, Kent Salazar, lo cual puede empeorar las ya muy deterioradas relaciones con nuestro vecino del norte, que están a punto de terminar con el tratado Canadá, México, Estados Unidos, lo cual sería desastroso para México.

El Ejército compró a la empresa Pegaso sistemas de espionaje a larga distancia, que ellos fabrican, y cuando se le cuestionó al presidente en una de sus recién pasadas mañaneras se hizo tanto bolas, que implícitamente aceptó que sí lo estaban haciendo, sólo que no es espionaje, es labor de inteligencia, dijo, “Porque no somos iguales”, con lo cual él piensa que se puede zafar de su responsabilidad, después de que en una de sus muy anteriores mañaneras dijo que en el país no pasaba nada si él no estaba enterado, incluyendo actos de corrupción, se le chispoteó, cuando lo dijo.

Hay información muy delicada de seguridad, que no debe ser del dominio público, como son protocolos de seguridad, planos de logística de lugares donde se almacenan armas y material bélico que no debe de saberse, que parece ser que hay información que el Ejército ha estado vendiendo armas a los narcos, con lo cual se demostraría que sí somos un narco Estado.

El intercambio de información de inteligencia, que comúnmente se hace con otros países, principalmente con nuestro vecino del norte, desde este momento ha dejado de ser confiable recibirla y dar información de ellos a nosotros, ya que ha sido vulnerada la confiabilidad.

No podemos decir que ya es tiempo, porque en realidad ya se le pasó, que el presidente tome las cosas en serio y con la gravedad de cada caso, en lugar de responder con alguna canción del Chico Che, como lo volvió a hacer en este caso.

En cualquier país del mundo ya había presentado su renuncia el secretario de la Sedena, hasta por vergüenza.

No pasó lo que sí pasó, somos una vergüenza mundial.