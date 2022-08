No permitamos la manipulación de la educación

Por: María Soledad Limas Frescas

La frase de Gandhi “Sé el cambio que tú mismo quieres ser en el mundo” nos corresponde a todos aplicarla, es nuestra responsabilidad empezar primero por nuestro propio cambio, para obtener resultados diferentes y no esperar que el cambio para el desarrollo del país lo logren otros. Deben ser de interés general las políticas públicas, acciones y obras que realice el gobierno, con mayor razón cuando son incorrectas; a la sociedad le corresponde estar organizada para exigir que se corrija el rumbo.

Ante los muchos errores y desaciertos que comete todos los días el gobierno de AMLO, me centro en referir el nuevo plan de estudios que se acaba de anunciar y que a juicio de expertos es un grave retroceso, que deja a un lado la tecnología y pretende un cambio radical inspirado en la idea del autor portugués DeSouza Santos, denominada “Epistemología del sur”, que van en contra de los postulados del capitalismo, del individualismo, del colonialismo, etc.; no se requiere ser un genio para calificar como pésimo este nuevo plan de estudios, que lejos de impulsar a nuestros estudiantes a ser competitivos y a transitar por la cultura del esfuerzo, los priva de conocimientos esenciales, ¿qué se puede esperar si con este nuevo plan se eliminan las matemáticas en la educación?, cuando es una realidad que en México seis de cada diez estudiantes no aprenden matemáticas básicas, y cuatro de cada diez no comprenden lo que están leyendo; siendo muy grave la intención de aislar a la educación de los avances tecnológicos, cuyo conocimiento exige el mundo globalizado.

También desaparecen con el nuevo plan de estudios los grados, se cambian por “fases”; y desaparecen las evaluaciones, dejando al criterio del maestro que califique a su saber y entender el aprendizaje de los estudiantes, esto es, la SEP no fija ningún criterio para las evaluaciones de los educandos, siendo un fatal error, porque lo que no se mide no sirve y realmente lo que pretenden hacer de la educación es que no sirva para el desarrollo.

El gobierno de la 4T, que más bien es de la transformación de cuarta, quiere ideologizar a los educandos con sus ideas retrógradas y elimina de los libros de texto conceptos como la calidad, la meritocracia, evaluaciones, competitividad, desarrollo, progreso y demás conceptos que a juicio de AMLO tengan que ver con el “neoliberalismo”, en su afán de mantener la ignorancia en la población más vulnerable.

Rechacemos de tajo el adoctrinamiento de la ideología bolivariana que pretende hacer el gobierno federal a nuestras niños y niños, que es lo más valioso que tenemos; exijamos se busquen soluciones para evitar que los alumnos abandonen la escuela, que tan sólo en este ciclo escolar fue de un millón 400 mil niños. La educación no debe ideologizarse, sino estar basada en conocimientos científicos, valores, calidad, evaluaciones, preparación continua y evaluación de los mismos profesores.