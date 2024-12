No que no tronabas, pistolita

No cabe duda de que la presidenta Claudia taruga no es, habladora si y como dice el dicho, más pronto cae un hablador, que un cojo. Ella sigue el camino de su tlatoani o titiritero, declarar una cosa, que es para el consumo de los chairos y otra es lo que realmente hace.

Con las declaraciones del huracán Trump, presidente electo de los Estados Unidos, la presidenta Claudia no quiso verse muy asustada y dijo que no nos íbamos a doblegar, ni a poner de rodillas ante el emperador americano. Que, si nos invadían, nosotros nos defenderíamos con el himno nacional. Está, como su antecesor que decía que se iba a defender con una estampita religiosa contra la pandemia, cuando ni creyente es él y Claudia.

Trump ha declarado que los temas que realmente le preocupan, son la exportación de la droga de moda, fentanilo, droga mortal, que le llega por México, siendo ésta producida acá y que ha matado a cientos de miles de ciudadanos americanos. México ha dicho oficialmente que nosotros no lo producimos, pero resulta que en estos días confiscaron una tonelada y media de fentanilo en el pacifico estado de Sinaloa. Esta cantidad de fentanilo, dicen que alcanza como para unas 20,000 dosis. Curiosamente no hubo detenidos, solo se encontraron la droga y la incautaron, curioso, ¿No creen?

Otro tema es la violencia en México, siendo el estado de Sinaloa, el más violento, que parece que está en estado de guerra, a pesar de que el gobernador de ese estado, declara insistentemente, que no hay problema, que la gente puede salir a pasear en la noches, con toda tranquilidad. Sin embargo, la presidenta ha mandado al secretario de seguridad nacional, García Harfuch a que se quede en ese estado, lo necesario para bajarle dos rayitas a la inseguridad, porque como él mismo García Harfuch ha declarado, el problema de Sinaloa, como el de muchos otros estados del País, no se va a resolver en unos cuantos meses, después de que se dejaron correr años en que no se hizo nada por detenerlos, aumentando el problema, sobre todo por la impunidad, con la política de balazos y no balazos, que más bien era de abrazos a los maleantes y balazos a los ciudadanos.

Otro problema que apunta el huracán Trump es el de los indocumentados, que han invadido los Estados Unidos, huyendo de sus países, en donde sus dictadores los han llevado a la pobreza extrema, después de haber sido países que tenían todo para que sus habitantes vivieran muy bien. Ante esto Trump ha dicho que va a extraditar a once millones de indocumentados a México. La realidad es que ni a estados unidos le conviene echar fuera a once millones de indocumentados, porque son los que hacen los trabajos pesados que los propios ciudadanos americanos no quieren hacer. Pero Claudia ya cuando vio que parece ser una realidad, que si nos meterían en problemas de empleo, vivienda, salud, educación, temas que nos encontramos muy retrasados y con esa cantidad extra tendríamos problemas. La presidenta ha dicho que nos los devuelvan, pero solo a los mexicanos y no nos vayan a querer devolver a ciudadanos de otros países, como Haití, Honduras, etc.

Ojalá que la presidenta Claudia sepa torear bien al huracán Trump, que parece categoría 5.