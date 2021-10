No quisieron mover ni una coma

Esta semana queda aprobado en el Senado el paquete económico en la parte de ingresos, se aprueba ley de ingresos, ley de derechos y miscelánea fiscal.

Trabajamos desde el 8 de septiembre, día en que llega a esta cámara el paquete económico, nos dimos cuenta de las grandes fallas que contiene, y sólo voy a comentar lo que a mi juicio son las más importantes:

Los indicadores son en extremo optimistas, ya que, por poner un ejemplo, se aprueba con un crecimiento de 4.6% en el crecimiento del PIB, también se espera una inflación del 3% y estamos cerrando el 2021 con casi el 6%, podríamos pensar que mejoraría la calidad de vida y la situación económica del país, pues no creo, porque no existen incentivos para que cambien las cosas, también se considera que el precio del barril de petróleo es de $55.6 dólares por barril y en este momento está a más de $70 dólares por barril, es aquí donde me pregunto: ¿los excedentes que se cobren por precio de barril, qué piensan hacer con ellos?

Nosotros somos un estado meramente agrícola, de actividad primaria. Pues no existe ningún incentivo para las actividades primarias, por lo contrario, y sólo por poner un ejemplo; todos los pequeños productores que tenían el beneficio de no pagar el ISR cuando sus ingresos no excedían de 40 UMA que equivalen a un millón trescientos mil pesos, pues esa cantidad la disminuyeron al migrarlos al nuevo régimen de confianza a 900 mil pesos, siendo esta una cantidad fija y al contrario de la UMA que de manera automática se va actualizando, los 900 mil pesos quedan fijos, ese es un ataque a la actividad primaria y lo más grave es que es un ataque al pequeño productor.

Hablando de las cosas que dañan la certidumbre jurídica y Estado de Derecho, pues el que todas las personas se den de alta en el registro federal de “contribuyentes”, me parece un gran despropósito que sea obligatorio inscribirse en un padrón de contribuyentes cuando no es contribuyente, se habló de dar de alta a los jóvenes pero además de los jóvenes se tienen que dar de alta “todos” los mayores de 18 años, esto es que se tienen que dar de alta las amas de casa, las personas con discapacidad, las personas mayores que no han tenido la necesidad de estar en el padrón antes mencionado, tendremos que revisar nuestra situación fiscal porque , aunque no tenemos obligación de declarar o informar, sí existe la obligación de estar dado de alta y podría tener consecuencias legales el no cumplir con la obligación de hacerlo.

Otra actividad muy importante en el estado es la industria maquiladora y nuevamente les golpea en su planeación, se está vulnerando la certidumbre jurídica y el Estado de Derecho con los cambios en el cálculo para determinar el costo en la mayoría de ellas cae el ánimo para seguir invirtiendo en nuestro país y cambiando las reglas sin escuchar, dañando la economía y la generación de empleos.

Nuevamente no se escucha a la industria minera y sigue sin ser considerada la gran necesidad de la deducción de gastos de exploración, se paga la sobretasa que tenía un objetivo claro de apoyar las zonas donde se encuentran las minas, se deja el acreditamiento en el 50% que se cambió desde este ejercicio. No existen incentivos para seguir generando empleo y riqueza en las zonas más alejadas de la sierra de Chihuahua.

A nosotros los contadores públicos certificados que dictaminamos para efectos fiscales, nos comprometen a denunciar las probables conductas delictivas de nuestros clientes, es una responsabilidad que de no cumplirla se corre el riesgo hasta de penas corporales.