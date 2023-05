No se acepta opinión en contra

Por: Patricia Terrazas

Veo con mucha preocupación lo que pasa en el México de hoy, se violan las leyes y reglamentos con total descaro, las fobias y venganzas están al orden del día, las instituciones cada vez más vulnerables y los ciudadanos cada vez más confundidos.

La preocupación está perfectamente bien fundamentada y motivada, vemos cómo los legisladores en el poder no se informan y menos se apegan al reglamento, el resultado es un bodrio de leyes, 20 para ser exactos.

Luego de ese mal resultado se van a la Suprema Corte de Justicia de la nación, obvio, para eso existe la división de poderes, no podemos dejar el país en las manos de un solo hombre, y si en el Congreso de la Unión sólo obedecen, pues alguien tiene que poner orden en este país.

Vemos con sorpresa, aunque a estas alturas ya nada nos debe sorprender, que además de hacer las cosas mal, y no respetar, ni en lo más mínimo el proceso legislativo, todavía el presidente se enoja y empieza a despotricar contra los ministros de la SCJN, es evidente que está enojado porque no le cumplen sus caprichos, pero además de enojado y despotricar, todavía amenaza; es muy preocupante porque las amenazas vienen del presidente de nuestra nación.

Pero además de lo comentado en los párrafos anteriores, los precandidatos de Morena a la Presidencia de la República, salen a darle vuelo al presidente de Palacio Nacional, son comparsa de acciones y de los caprichos del presidente. No encuentran la forma de congraciarse con él, para ser el elegido.

Es muy preocupante que un gobernante tenga tanta soberbia y le gane la ceguera para escuchar y construir, fueron violentos al momento de legislar y no aceptan la reprimenda.

Vemos una gran sumisión de sus diputados y colaboradores, a sus faltas de respeto a las leyes. Pero la Corte los exhibió de cuerpo entero, sacrificaron hasta su dignidad, si aún les quedaba algo, con tal de congraciarse con su patrón, qué pena dan las dos ministras, una evidentemente no tiene calidad moral ni académica para estar juzgando, si tuviera un poco ya habría renunciado, y la otra sólo exhibió su servilismo.

Esta resolución la desechan por la falta de desaseo, me refiero a la primera parte del Plan B, pero seguramente correrán la misma suerte las otras veinte leyes, porque hicieron exactamente lo mismo, pisotear el proceso legislativo.

El parlamento es para debatir y parlar, llegar acuerdos y legislar para los mexicanos, no legislar para el presidente. Cuando me dicen se aguantan, les aseguro que no aguantaremos, estaremos con enorme compromiso siendo ese muro de contención de la indignación de los mexicanos y dando la batalla para que México sea un país de leyes y si la ley es la ley y se respeta.