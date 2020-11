No se vale lucrar con el sufrimiento

De todos los chihuahuenses es sabido la gravedad de la situación que se está viviendo por el COVID. Para nadie es lejano, la mayoría de la población conoce a algún infectado, a algún hospitalizado e incluso algún fallecido a causa de la pandemia. Los hospitales reportan saturación tanto los públicos como los privados. Ahora si que ni el dinero distingue en esta enfermedad.





Ante esta situación el gobierno del estado ha tenido que tomar medidas drásticas para poder bajar los contagios y las ocupaciones hospitalarias. Estas medidas son muy dolorosas para la economía pero necesarias para la vida humana. Nunca es fácil tomar decisiones en un gobierno pero por lo general se cree si, que es sencillo decidir entre lo bueno y lo malo pero ante cualquier decisión hay afectados e incluso se tiene que decidir entre lo malo y lo menos malo.





Lo peor de las personas sale en los momentos más críticos. Igualmente, en el servicio público también se ve quien es quien en momentos en los que la sociedad necesita apoyo. Vemos que acciones que ayudan a solucionar un poco el problema como lo es la restricción de movilidad que debería ser apoyada por todas las corrientes políticas y contrario a eso, se torna una herramienta de golpeteo político sin importar el número de personas que mueren diariamente.





Peor aún es cuando se toma de excusa la pandemia para justificar gastos excesivos en rubros totalmente innecesarios para la sociedad y que solo tienen la intención de comprar conciencias o simular trabajos. Cuando te sale mas caro el caldo que las albóndigas y justificas con el gran problema que tiene actualmente la sociedad. Esto no se vale. No se debe anteponer nunca una carrera política o una agenda electoral antes que el bien común de una sociedad.





Esta es la importancia de verificar siempre la información que se emite por parte de los gobiernos, no debemos creernos toda la información que dan porque en muchas ocasiones se disfrazan cifras con narrativas específicas. El manejo de los presupuestos debe ser analizado por la ciudadanía con especial enfoque en el ejercicio del gasto. Porque una cosa es lo presupuestado y otra lo gastado. Ahí es donde se ven realmente las intenciones de cualquier político. El redireccionar los presupuestos a los gastos realmente necesarios y no a los gastos de manejo político. Ahí es donde se ve quien es quien.





La pandemia agudizó problemas sociales y esto debería de alentar la vigilancia en la actuación de nuestros tres niveles de gobierno. Sobre todo en un momento donde tenemos a la vuelta de la esquina el proceso electoral del 2021 y muchos personajes políticos han dejado de enfocarse en lo prioritario para irse de campaña. No debemos tolerar esto y al contrario debemos exigir que se asuman las responsabilidades como debe de ser. No se puede fingir desde la más alta tribuna del país, como que no pasa nada. No se puede decir que todo está “domado” cuando vemos las muertes a nuestro alrededor. No podemos gastar más en imagen pública o cosas innecesarias antes que en la prevención y reactivación económica.