Por: Guillermo Luján Peña

Los miles de spots de la radio, que se transmiten diariamente de López, empiezan con esa frase “No somos iguales”, que lo que busca es seguir fomentando la división entre los mexicanos que no somos iguales, dice él, pero lo que está haciendo es posicionando el lema de la campaña del 2024, al tiempo.

Efectivamente no somos iguales, pero no es manera de presentar su informe de actividades, que por ley tiene que presentar cada año, lo que pasa es que es un informe de mentiras, como sucede todos los días en la Mañanera, mentiras que ni él se las cree, pero sus chairos sí le siguen creyendo, aunque ya no todos y estoy seguro de que para el 2024 serán menos sus creyentes. Lo que pretende Obrador es lo que dice el dicho, que una mentira repetida mil veces termina por creerse.

Del informe no vale la pena comentar nada, ya que él tiene otros datos y juega con los números a su gusto, ya que no le gustan los índices que se usan en todo el mundo, él prefiere los del bienestar que sus chairos le aplauden, mejor trataremos el tema de por qué la militarización del país, que se acaba de aprobar por la mayoría de los diputados de Morena.

Va a pasar más de 115,000 elementos de la Guardia Nacional al Ejército, ¿Para qué?, si no quiere combatir a los narcos, “Porque también son seres humanos que merecen todo nuestro respeto, igual que el Chapo, perdón el señor Guzmán” una Guardia Nacional que fue vejada, insultada, humillada, por los narcos, ya que tenían orden de no hacer nada en contra de los narcos y éstos se burlaban de ellos, los desarmaban, les escupían. Hay mucha evidencia de esto en las redes sociales.

Imposible pensar que este gran Ejército es para defender la patria contra las invasiones extranjeras, porque para eso son los ejércitos, para defender la patria, pero imposible competir con los ejércitos de Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, nos faltan años luz, ¿entonces?

López está empoderando al Ejército dándoles enormes cantidades de dinero, que nunca antes habían manejado, ya que les ha dado la construcción de las principales obras de este sexenio, como el aeropuerto AIFA, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el control de las aduanas y además, los protegió para que no rindan cuentas a nadie, catalogándolas “de seguridad nacional”. 770,000 millones de presupuesto para este año. ¿Entonces?

López está preparando a un Ejército que lo defienda a él, en cuanto empiecen las manifestaciones más grandes, que las va a haber, por lo mal que ha quedado con el pueblo: no hay medicinas contra el cáncer de niños, quitó todos los apoyos para la gente más necesitada, como para guarderías, mujeres golpeadas, quitó el Fonden, que se requiere ante desastres climatológicos como el que estamos padeciendo en Chihuahua, con tanta agua, no sólo no hay dinero para eso, ni la presencia del señor López, cuando menos solidariamente, como tampoco apareció cuando se colapsó la línea 12 del Metro de la CDMX, donde hubo muchos muertos y heridos, o cuando se inundó su tierra, Tabasco, donde reconoce que el desvío el agua hacia las colonias más pobres, ejemplos hay muchos.

El crecimiento del Ejército es adicionalmente, para si pierden la elección, que seguramente así será, ganarla a la mala con el apoyo militar.

Despertemos antes de que sea tarde.