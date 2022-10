No soy mormona ni árabe

Por: Roberta Cortázar

Desde niña fui a una escuela católica y ahí aprendí los valores de esa religión, por otro lado, mis padres no eran religiosos, y aunque en muchos aspectos eran buenas personas, me introdujeron desde chica a la incongruencia de las apariencias. Todos los niños “bien” iban a una escuela católica, así que siguieron la corriente para encajar.

Así llegué a mi adolescencia, viendo que se valía pretender ser cuando no se era.

Los juramentos ante el altar se me vienen a la cabeza, bodas familiares, de amigos, la mía y la de desconocidos que me tocaban en una misa jurando fidelidad y respeto para toda la vida ¡Algo muy serio! pero superfluo si no hay la intención de respaldar el juramento ¡Pero es la tradición! ¡Es lo que se usa, lo esperado para fluir en lo establecido!

Así se forman las creencias y dentro de ellas se puede asentar el lado laxo de usarlas sólo como un adorno social. ¡Es el teatro! Es lo que cada cual quiera hacer con los ritos y costumbres heredados y adoptados con fervor.

Las mormonas y las musulmanas fueron educadas para aceptar el derecho del hombre de tener varias esposas, para ellas no es sorpresa la introducción de varias mujeres en su compromiso, pero acá nos educan con algo y se vive otra realidad, es devastador enterarse que la exclusividad que se jura no existe.

Para evitar escándalos se incita a la mujer a hacerse loca ante la infidelidad de su marido, un asomo a esa cultura de adoptar la dignidad de ser la catedral e ignorar las capillitas.

Una mujer dijo: En el matrimonio hay cosas peores que la infidelidad. En el momento no compartí su opinión, pero luego le di la razón, porque cuando te das cuenta de la infidelidad todo lo demás ya no cuadra, se convierte en un teatro, lo que se sintió auténtico en un beso, un abrazo, un hacer el amor, un reír con los hijos en ese círculo sagrado, se ve violado, traicionado, manoseado por otra presencia que le quita el sentido auténtico a lo vivido. Las consecuencias del ultraje a la honestidad dejan en segundo lugar a la infidelidad. La mentira es el peor veneno, y su trayectoria recurrente para tapar “el secreto” provoca estragos que le pegan a todo el sistema familiar.

Hablé con mi papá sobre su infidelidad y su justificación era: Todos lo hacen, es la naturaleza del hombre, algo inevitable. Enfrenté varias veces al padre de mis hijos con la pregunta de ¿por qué? Y recibí varias veces la respuesta: ¡Soy un estúpido, perdón!, pero después con el tiempo quiso justificarse reclamándome que yo tenía la culpa.

¡Ya es tiempo y siempre lo ha sido de ser congruentes!, es muy dañino para los hijos vivir la incongruencia de los padres, y aún más dañino cuando ellos se rinden y siguen la tradición. Las enfermedades que nos aquejan tienen mucho que ver con la incongruencia, la verdad armoniza nuestras esencias: cuerpo, mente y espíritu.

No soy mormona ni musulmana, me casé con la promesa de exclusividad y nunca consideré la presencia de terceras en mis territorios. Luché por la familia, casándome con el mismo hombre dos veces, para luego entender que se hace muchísimo daño a los hijos con la incongruencia, por eso hoy decido el escándalo de la verdad, sea cual sea.

