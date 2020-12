No te bajes del ring

Hace unos días el legendario y controvertido boxeador Mike Tyson subió de nuevo a un cuadrilátero profesional luego de estar alejado del pugilismo por 15 años. Aunque la pelea fue de exhibición causó gran expectación, pues enfrentó a Roy Jones, considerado por varios especialistas el mejor peleador de los noventa. En Estados Unidos se transmitió en pago por evento con éxito. El combate de ocho rounds tuvo algunos destellos de buen boxeo por parte de ambos, pero a medida que avanzaba, la energía de los dos iba disminuyendo, al final se decretó un empate. Para muchos el combate fue decepcionante, pero ¿qué esperaban? Son dos boxeadores de 54 y 51 años, la forma física que presentaron, sobre todo Tyson, es asombrosa, pues hace unos años tenía sobrepeso, se movía con dificultad, pero luego volvió a ejercitarse con bríos renovados y sorprendió al mundo, convirtiéndose en ejemplo para muchas personas de 54 años, quienes piensan que al llegar a esa edad ya no pueden tener un cuerpo fuerte y sobre todo saludable.

A pesar de que el boxeo es un deporte muy duro, varios pugilistas profesionales han desarrollado carreras longevas, como George Foreman, que en 1994, a los 45 años, se convirtió en el campeón mundial de peso completo más “viejo” de la historia en ese tiempo. Foreman se retiró del cuadrilátero a los 48 años, con 81 peleas disputadas, de las cuales perdió únicamente cinco. Bernard Hopkins es otro que se mantuvo muy activo en el pugilismo profesional, retirándose a los 51 años, consolidando una impresionante carrera de 28 años.

Hace unos 25 años, gran cantidad de mujeres y hombres de cuarenta y tantos lucían algo avejentados, pues al rebasar las cuatro décadas de existencia, inmediatamente, como si fuera algo obligatorio, iban disminuyendo el tiempo que ocupaban para ejercitarse, hasta que lo abandonaban por completo, después, como si fuese algo imperativo, cambiaban su estilo de vestir por uno “más adecuado a su edad” y terminaban luciendo como viejitos o viejitas. Sin embargo, las cosas han ido cambiando, actualmente hombres y mujeres cuarentones practican algún deporte de manera frecuente, manteniéndose activos y por ende saludables. Además, no cambian su manera de vestir conforme pasan los años, al contrario, utilizan prendas cada vez más modernas. Por supuesto, aún hay bastantes personas que llegan a una edad mediana y se avejentan en demasía, de cierta manera pierden interés por la vida, es decir, se bajan muy pronto del ring. La proeza de Tyson y Jones de pelear con más de 50 años, o la longevidad deportiva de Hopkins, Foreman entre otros pugilistas, envían un mensaje contundente: “No pierdas el entusiasmo por la vida jamás; trata de mantenerte activo física y mentalmente. Continúa peleando en el cuadrilátero de la vida para alcanzar tus sueños, la edad no importa, a los treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta o más, no te bajes del ring”.

