No te metas con nuestros hijos

Por: Guillermo Luján Peña

Hace una semana que la Secretaría de Educación Pública anunció de cambios, no sólo de titulares, saliendo Delfina Gomez, que la manda el inquilino de Palacio Nacional como candidata a gobernadora del Estado de México, elección que ya perdió recientemente y Leticia Ramírez entra a suplirla, y anunciaron graves cambios para los niños de primaria y secundaria, de ninguna manera debemos permitir que se vaya a perjudicar a nuestros hijos de esa manera.

Dicen que los actuales libros de texto tienen ideología neoliberal y que, en lugar de eso, deberán tener los principios de la 4T, es decir que quieren meter la ideología socialista del Foro de Sao Paulo, misma que metieron en Cuba, una vez terminada la Revolución, Venezuela, Nicaragua, etc. Para meterles desde niños la ideología comunista. Muy grave ideologizar, en lugar de educar, bajo principios universales.

La transformación educativa que fue presentada como “reforma radical y profunda”, incluye otros graves cambios. Ya no pondrán tareas ni calificaciones a los niños, será a partir de “interpretación” del maestro, quien pondrá la calificación, según su interpretación, pero que además no podrá ser reprobatoria, ya que todos los niños pasarán de grado escolar. Se imaginan, si ya había abusos, del maestro y no se diga del alumno, al saber que de cualquier manera pasará de grado. Tampoco importarán las faltas a clase, ni se tomará lista de asistencia. Si así se la echaban de pinta, ahora irán a la escuela el día que quieran, de cualquier manera van a pasar de año. Si de por sí, la educación en México deja mucho que desear, con estos cambios vamos a tener gente con un título de primaria o secundaria, pero cero preparación. Qué grave.

Los nuevos libros de texto serán de alabanzas al actual presidente, que aparece en fotografías y dibujos, como el presidente que ha impulsado las obras de infraestructura que necesita el país y que los niños deberán memorizar y sembrarán la discordia entre los mexicanos, al reconocer las injusticias del pasado y del presente, es decir sembrarán el odio entre los ciudadanos.

“Con este nuevo modelo educativo se da un paso adelante para hacer posible la reforma impulsada por el ex secretario de Educación Pública Jaime Torres Bodet”, dijo Ángel Díaz Barriga, profesor emérito de la UNAM, quien participó en el diseño del nuevo plan educativo. ¡¡Torres Bodet fue secretario de educación en los 60, es decir que el nuevo plan educativo nos retrasa unos 70 años!! La 4 transformación es una transformación de reversa.

Delfina Gómez, secretaria de Educación saliente, y Leticia Ramírez son dos personas sin el perfil necesario para ser secretarias de Educación Pública, su único mérito es ser muy amigas del presidente, desde hace muchos años. Ese es el modelo de gobierno del actual presidente, prefiere la lealtad a él en lugar de la preparación para desempeñar el puesto en favor de México.

Bien lo dijo en una de sus mañaneras el presidente, “los que votan por Morena son la gente mas ignorante del país”. Así que hay que producir ignorantes para que sigan votando por él.

Este modelo educativo se implementará en 30 escuelas de cada estado, es decir unas mil escuelas para empezar en este ciclo escolar que empieza el 29 de agosto.

No permitamos que esta barbaridad sea implantada en ninguna escuela del país, con nuestros hijos no.