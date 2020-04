No tenemos presidente.

Nadie que se jacte de ser jefe de estado, que López Obrador no lo es, puede burlarse de los mexicanos en la forma que éste lo ha estado haciendo desde que tomó el cargo, además de sembrar odios, rencores y divisiones entre mexicanos. México no tiene presidente.

Todas las semanas se burla de nosotros, trataré solo los de la semana pasada. ¿No es una burla ir hasta Badiraguato Sinaloa a saludar a la madre del narcotraficante más grande de los últimos tiempos. ¿Qué pensaran las madres y compañeros de los militares, policías, marinos y civiles, que les mataron a un familiar los narcos del Chapo? al ver al jefe máximo, legalmente, de las fuerzas armadas, detener el convoy presidencial y ver bajarse a saludar a la madre del narcotraficante y hablarle con familiaridad: “ No te bajes, ya recibí tu carta”, lo cual indica una familiaridad muy cercana ¿Qué tanto? Caminar hasta la camioneta de la señora, tomado del brazo por el abogado defensor del Chapo.

De ahí pasaron a una taquiza en la sierra de Sinaloa, dónde taqueó con el hermano mayor del narcotraficante, quien se dice que es el que manda ahora. ¿Qué favores les debe después de que hace unas semanas, una fuerza Elite de militares atrapan a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, en Culiacán Sinaloa y en horas es dejado en libertad?

¿ No es una burla al pueblo de México? El mensaje es “ hago lo que me pega en gana y háganle como quieran”

La segunda burla de esta semana es, lo que dijo en la mañanera sobre la pandemia del Coronavirus. “ Nos viene como anillo al dedo…para nuestro proyecto de la cuarta transformación”. Es decir que los mexicanos se enfermen, algunos mueran, quiebren pequeñas, medianas y hasta grandes empresas, perdiendo el empleo cientos de Miles de compatriotas, eso le viene a él como anillo al dedo, pero para nada a los mexicanos. ¿Cuál es su proyecto de nación? ¿ Que es la cuarta transformación?

Como anillo a su dedo, pero no para los mexicanos, es decir el plan es llevar a México a la desgracia, como ya lo hemos venido diciendo, quebrar empresas, del tamaño que sea, que son las que producen empleos, riqueza y bienestar.

En esta crisis de salud que está llegando a México, pero que ya es un desastre en Italia, España, Francia, Estados Unidos, entre otros, será muy grave, empezando porque no tenemos los insumos de medicinas, camas de hospital suficientes, etc, pero mucho más grave será la crisis económica y todo lo que ella representa y que hasta ahora López Obrador no ha dado un solo apoyo para que no llegue tan dura esta crisis.

Es evidente que lo que quiere es llevar a México a un país comunista, como Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, entre otros, dónde la gente no tiene ni comida, todos viven de la caridad del gobierno.

Otra de esta semana: AMLO desapareció 281 fideicomisos federales de un plumazo, quedándose con $300,000 millones de recursos de los fideicomisos, sin tener que darle cuentas a nadie ¿A dónde irán a parar?

Dice un dicho: “ dime de qué presumes y te diré de que adoleces”. AMLO no deja de decir que ya se acabó la corrupción y por eso ni la pandemia del Coronavirus nos va a hacer nada.

No tenemos presidente.