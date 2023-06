Por Guillermo Luján Peña





Hoy domingo se llevaron a cabo elecciones para gobernador en los estados de México y Coahuila. Con resultados del PREP (Programa de Resultados Preliminares), que son oficiales de la autoridad electoral, INE, va a ganar Morena en el Estado de México y La Alianza opositora en Coahuila, pero no todo está perdido, ni todo está ganado. Esto es como el beisbol, no se acaba hasta el último out.

Quién no recuerda los cómics de los SUPERMACHOS, que se desarrollaba en el pueblo de San Garabato, donde Don Perpetuo del Rosal era el presidente municipal, con el debido respeto al candidato de Morena, Guadiana Tijerina, a gobernador del estado de Coahuila, está igualito a Don Perpetuo del Rosal: bigote grande, siempre ensombrerado, barrigón, con botas, la tira de los cómics vuelta realidad. No necesariamente que su apariencia lo llevó a perder, pero sí le ayudó bastante, además de sus discursos, de ésos que se usaban hace 70 años. Pierde Morena por muy amplio margen.

En el Estado de México, la tendencia marca como ganadora a Delfina Gómez, candidata del presidente López, quien no se cansó de apoyarla públicamente cuantas veces quiso, mandando la señal directamente, que había que votar por ella. Aunque la tendencia del PREP indica que Delfina Gómez va a ganar por entre unos 7 a 11 puntos porcentuales, eso no quiere decir que todo está perdido, ya que hay un 44 a 46% de votos a favor de la coalición VA POR MÉXICO, que son un porcentaje muy bueno. Es decir que el ganador no se lleva todos los votos y no sólo eso, sino que además se le pueden rascar a los votos de Morena.

No es que yo sea muy optimista, pero la realidad es que salimos empatados en esta elección, un estado para cada una de las dos fuerzas electorales. Ciertamente que el Estado de México se pierde, pero queda un 45% de los votos para la coalición opositora, es decir que no todo está perdido.

Pobres de los mexiquenses, tendrán una gobernador mujer, por primera vez, pero con una cola enorme cola, que le ha comprobado, desde el “diezmo” que les quitaba a todos los trabajadores del Municipio de Texcoco, cuando fue alcaldesa, y luego en la Secretaría de Educación, en los pocos meses que estuvo el frente, dejó un faltante de más de 800 millones de pesos, así que, a prepararse para cuidarle las manos, ya que su compromiso es con Obrador y para eso la mandaron allá.

El traidor del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, del poderoso grupo político Atlacomulco, públicamente traicionó a su partido (PRI) y apoyó a la morenista, con lo que pronto lo veremos de embajador de México en algún país de habla española, porque creo que no habla algún otro idioma. No cabe duda de que hay muchos traidores o convenencieros, que son muy fáciles de comprar por Obrador, que trae todo el presupuesto federal en su chequera, para lo que se pueda ofrecer.

A prepararnos para la elección del 2024, para poder echar fuera a Morena, antes de que acabemos como Venezuela, que, siendo el país más rico de Latinoamérica, con abundantes reservas de petróleo, gas, oro, plata, etc. Y ahora su pueblo vive en la miseria.

No todo está perdido.