No todos ven lo mismo

Por: María de los Ángeles Ruiz

“El departamentito” publicó su reporte anual de las prácticas de los derechos humanos en varios países del planeta.

En su prefacio, el documento menciona que este reporte se elabora desde hace 50 años, o sea, no se creó para resaltar el trabajo de algún gobierno en particular o para demeritarlo.

Estos reportes sirven como fuentes de información para investigaciones de gobiernos, grupos de asociaciones civiles, periodistas que promueven el respeto a los derechos humanos en el planeta.

Estos reportes están basados en información que recopila a través de empleados del departamento de Estado de los Estados Unidos e inteligencia localizada en diferentes territorios de 198 entidades que ocurrieron en 2022.

“Así como describe la declaración universal de los derechos humanos, que reconoce en cada uno de los humanos que nacen en este planeta la libertad y la igualdad de derechos que todos tenemos, realizamos este reporte para apoyar a que esto sea realidad”, cierra el prefacio de este documento.

En el caso de México, se resalta en la primera cuartilla que muchos derechos humanos son violados en nuestro país, con desapariciones forzadas, tortura, tratos inhumanos, represión de los medios de comunicación, asesinato de periodistas, corrupción, violencia de género, violencia doméstica, maltrato en las prisiones, asesinatos de género, crimen organizado, secuestro, extorsión.

Este documento cuenta con varias secciones, en la primera habla del respeto de la integridad de las personas; en la segunda, el respeto de las libertades civiles, donde el tema de los periodistas y sus asesinatos son tratados; la tercera, la libertad de participar en los procesos políticos; en la cuarta, la corrupción y la falta de transparencia en el gobierno; la quinta, la postura del gobierno ante las investigaciones sobre abusos de los derechos humanos; sexta sección, la discriminación y los abusos sociales; la séptima, derechos de los trabajadores.

El documento levantó ámpulas, no fue bien recibido, la forma expositiva del documento muestra ejemplos, es decir, nos habla de casos reales, no es inventado, así que no pueden decirnos que esto se inventó, ya que muchos de los casos han sido muy revisados en la prensa y en la comunidad mexicana.

Los derechos humanos son inviolables y todos los seres humanos los tenemos por el simple hecho de nacer y existir, ciertamente hay reglas de convivencia que se deben respetar, pero es fundamental que el Estado que fue electo para protegerlos y resguardarlos cumpla con la encomienda que le fue conferida por la comunidad del territorio que representa, se trata de evolucionar hacia mejores formas de convivencia, no de involucionar hacia una violencia constante como forma de vida.

El documento usted lo puede consultar en la página state.gov sección reportes, y puede leer la de otros países también, para que nos demos una idea de cómo anda el mundo.

Hasta la próxima, disfrute su sábado y celebre que está vivo. Abrazo fuerte. AECH.