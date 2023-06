Noa estamos muriendo

Escuché a un terapeuta decir en un taller “nos estamos muriendo” y la reacción de un asistente fue ¡No me gusta esa frase! ¿Cómo que nos estamos muriendo? ¡Hay que disfrutar la vida sin pensamientos tan deprimentes! Y el terapeuta le pregunta ¿Qué le ves de deprimente a la frase? La muerte es parte de la vida y cuando la consideras como tal, vives más intensamente. ¡Sí nos estamos muriendo! Cada día vivido es un día menos del tiempo que tenemos ¿Y cuánto tiempo tenemos? ¡No sabemos! ¡Vive lo único que tienes, el presente! Cuando evadimos la realidad de la muerte no apreciamos la riqueza y fugacidad de la vida.

El día tiene 24 horas, de las cuales de seis a ocho estamos dormidos, nos quedan 16 o 18 despiertos, de esas horas despiertos, de dos a tres horas estamos comiendo, durmiendo la siesta ¿Y en las otras en qué andamos? ¿Cuánto tiempo es el que aprovechamos diariamente? ¿Qué es para cada cual aprovechar el tiempo?

Cada persona hace su plan de vida y sólo cada individuo puede sentir la satisfacción de haber vivido un día pleno. ¿Pero acaso cada día puede ser plenamente vivido?

La intensidad con la que vivimos fluctúa entre momentos diferentes, no todo tiene la misma velocidad y profundidad, cada cual calificará su existencia desde su gusto y prioridades. ¿Pero qué ingrediente es el que no puede faltarle a nadie? Yo pienso que la AUTENTICIDAD, ese conectarte con lo que eres, con lo que piensas y revelarte tal cual, amarnos y no permitir que una máscara social esconda lo que somos. Muchas existencias son vividas desde la apariencia, la energía se va en ser lo que otros esperan que seamos y es ahí en donde lo que somos queda desperdiciado en el anonimato. ¿Quién realmente somos? ¿Habrá suficiente autenticidad en este mundo de domesticación continua? ¿Cómo se le ve a una persona que no casca con la mayoría? ¿Será una amenaza social que cada cual sea como es? ¿Estamos en “paz” diluidos en una revuelta que nos esconde?

Los que se aventuran a ser auténticos son valientes y están aquí haciendo lo que les corresponde, crear polémica, sacudir conciencias, mostrar nuevos caminos.

¿Se puede ser auténtico sin ofender, sin traicionar, sin incomodar?

¡Definitivamente nos estamos muriendo! ¿Qué estamos esperando para ser lo que somos?

¿Qué estamos postergando para validar y compartir desde nuestra verdadera esencia?

Hay una arritmia en los latidos de convivencia, muchas enfermedades que se manifiestan son por la incongruencia, por la mentira, por esa obsesión de cambiar de rol en cada situación. En casa soy así, fuera de ella soy asá, con mi familia digo esto, fuera de ella afirmo lo contrario ¿De qué se trata este circo? ¿Vale la pena vivirlo? ¡Porque nos estamos muriendo!

¿Qué pasaría si todo lo que esconde cada cual saliera a la luz? ¿Podrá la humanidad tolerar toda la verdad y seguir viviendo? ¿O es imposible considerar la transparencia global?

¡Utopía que nos alineemos en autenticidad! ¿Pero qué hay de la persona? ¿Puedes visualizar esa tranquilidad de ser tú mismo, de decir la verdad a cada paso, o callar en caso de no poder manifestarla en el momento? Porque definitivamente es mejor cerrar la boca, que emitir palabras contrarias al pensamiento y al sentimiento.

¡Nos estamos muriendo! ¿Qué vas a hacer hoy para celebrar y aprovechar tu existencia?

ROBERTA CORTAZAR B.