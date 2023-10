Cuando nos obsesionamos en nombrar algo o a alguien, energéticamente lo atraemos a nuestra realidad, aun cuando es para descalificar, para rechazar, le damos fuerza a aquello o a aquel al que repetidamente citamos.

Por eso hoy me abstengo de nombrar eso o a ese que definitivamente no quiero en mi realidad. Hablar del otro es algo de todos los días y qué maravilloso sería que lo hiciéramos para enaltecer y atraer al o lo indicado, ignorando al o a lo no deseado.

Por eso me abstengo de hablar de “ese” del que todo México y más allá, nombran hoy con insistente rechazo.

Si un adulto mayor dice sin cesar “No quiero llegar a usar pañales y silla de ruedas” y lo repite con insistencia el universo se lo concederá, le llegará finalmente lo que pide que NO, porque la repetición de su aclamo no registra el NO. El poder del pensamiento es real.

¡Hay que aclamar lo que sí queremos! Salirnos del NO al ESO SÍ.

Cada vez que nos asalte el pensamiento de lo que NO deseamos hagamos el ejercicio de cambiar ese pensamiento por lo que SÍ queremos.

¿De quién se habla mal más que nunca hoy en México? ¡Soltémoslo! ¡Ignorémoslo! Y enfoquemos el aclamo hacia lo que sí queremos.

Hagamos historia y demos fuerza a lo que SÍ queremos. Él ha de saber que el que lo nombren, aunque sea en forma negativa lo sitúa y perpetúa en el escenario y se ha de reír de los insultos a carcajadas, porque son espuma que lo eleva. Nada más vean su diario discurso, es una provocación a que se hable de él de mala manera, pues con su desempeño ya no puede generar que se hable bien de él.

A donde quiera que yo vaya, escucho algo de ese personaje y las personas realmente creen que le están haciendo un favor al país, enojándose, maldiciendo. ¡Lo están atrayendo a nuestra ya deplorable realidad nacional! Mensajes por todos lados y sí, mucha risa de la burla, pero lo estamos perpetuando.

¡El país cada vez se une más en su contra! Y no puedo decir ¡Bravo! Ni aplaudirlo, porque el resultado es totalmente contrario a lo que se desea, mientras se siga hablando de él. Quisiera que sus contrincantes hablen más de ellos y se olviden del innombrable.

¡Xóchitl por favor habla más de ti, de tus propuestas! Y esto va para todos los que aspiren que termine este liderazgo de corrupción, confrontación y separación. ¡Unámonos a ignorarlo! ¡Mencionemos lo que sí queremos o al que queremos!

Dejemos de juzgar lo que todos hemos creado y enfoquemos la energía en lo que queremos crear de ahora en adelante. Ni juzgar a este personaje es justo porque con nuestra pasividad participativa e irresponsabilidad social lo elevamos.

Se dice que aquel que todo el día está criticando es porque en realidad no tiene autoestima y el denigrar al otro lo hace sentir mejor, más arriba. México se ríe sin cesar de los políticos, pero esa cascada de bromas nos arrastra en una aclamación que resulta en favor del ridícula y diariamente nombrado.

Todo en nuestra realidad tiene que ver con el pensamiento que generamos, ideas que, aunque antepongan “Esto no lo quiero” se potencializa. En nuestra vida en general ¿Qué estamos aclamando?

Hay se los dejo de reflexión con la tarea de buscar un enfoque en lo que SÍ quieran.

ROBERTA CORTAZAR B.